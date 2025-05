Interesants gadījums bija 2018. gadā, kad pirms 13. Saeimas vēlēšanām no LTV raidījuma "Rīta Panorāma" vadīšanas daļēji tika atstādināta žurnāliste Linda Krūmiņa (tagad Linda Abu Meri) ar pamatojumu "novērst iespējamos interešu konfliktus", ko varētu radīt attiecības ar "Jaunās Vienotības" politiķi Hosamu Abu Meri. Pretenzijas pret to intervijā žurnālistei "Rīta Panorāmas" tiešraidē bija paudis partijas "KPV LV" līderis Artuss Kaimiņš. Tagad jau pati Linda ir iesaistījusies politikā un kandidē Bauskas novadā, taču viņa vairs nedarbojas žurnālistikā.

Tomēr, ja runa ir par kandidātu parādīšanos raidījumos, tad tur slēptās aģitācijas pazīmes vairs nav tik viennozīmīgas.

KNAB pārstāve A. Raituma saka: "Pirmkārt, jāievēro priekšnosacījumi nelikt uzsvaru uz šīs personas politisko piederību, to, ka viņš kandidē, nav pievienoti materiāli, kur saskatāma aģitācija. Mūsu galvenais ieteikums – nodalīt profesionālo darbību un politisko aģitāciju. Pašam kandidātam tas nav jāslēpj, ja medijs ir informēts, tam būs vieglāk nodalīt šīs lietas." Viņasprāt, nav grūti pamanīt, ja intervija par kādu kandidātu ir netipiski glaimojoša vai citādi atšķiras no šāda veida mediju materiāliem. "Tie gadījumi gandrīz nekad nav vienādi, tāpēc katrs būtu jāvērtē atsevišķi," viņa piemetina.

Pieminēt tikai tad, ja bez tā nevar iztikt

Pārmetumi par nepamatotu deputātu kandidātu ignorēšanu biežāk izskan sabiedriskā medija virzienā, kas savukārt žurnālistiem ir sniedzis diezgan stingras vadlīnijas pirmsvēlēšanu periodam. Piemēram, ka kandidāti drīkst parādīties vienīgi speciālajos pirmsvēlēšanu raidījumos, nedrīkst būt nekādos izklaides raidījumos, tāpat arī cita veida sižetos vēlams izvairīties un pieminēt tikai nepieciešamības gadījumos. Vai šāda pieeja no redakcijas puses nelīdzinās pašcenzūrai un neierobežo žurnālistu brīvību?

Nesen ieceltā LSM galvenā redaktore Anita Brauna, kura līdz šim piecus gadus bija Latvijas Radio galvenā redaktore, uzskata, ka tā to nevar vērtēt: "Es te neredzu pašcenzūru. Mēs esam vienojušies, ka izklaides un dzīvesstila saturā mēs kā viesus neaicinām deputāta kandidātus, lai izvairītos no iespējas, ka tas kļūs par šī kandidāta politisko reklāmu. Tā ir ļoti stingra un skaidra politika. Ja runā par ziņu sižetiem un līdzīgiem materiāliem, tad mūsu nostāja viemēr bijusi – ja var iztikt bez šī cilvēka intervēšanas, tad labāk izvēlēties citus, ko intervēt. Mēs jūtamies tā, ka visiem deputāta kandidātiem jādod vienlīdzīgas iespējas, un tad var rasties jautājums – kāpēc jūs viņu atrādat, bet mani ne." Viņa gan min piemēru, ka redakcionālajā padomē lemts, vai Oļegu Sorokinu, kurš ir Latvijas U-18 hokeja izlases treneris un arī kandidāts pašvaldību vēlēšanās, var rādīt sporta ziņu sižetos par izlases spēlēm. Nolemts, ka šajā gadījumā nav iespējams pilnvērtīgi atspoguļot notikumu, ja netiek pieminēts un intervēts treneris. Jautāta, vai par katru šādu gadījumu jārīko sapulce, A. Brauna teic, ka tā gan nenotiek, citos gadījumos žurnālists pats pieņem lēmumu, ievērojot vadlīnijas.

Tomēr Latvijas Radio ir saņēmis arī sodus par slēptu politisku aģitāciju situācijās, kad šķiet, ka pārkāpumam nevajadzētu būt. Piemēram, 2021. gadā pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām klasiskās mūzikas raidstacija "Latvijas Radio 3" bija izveidojusi raidījumu "Benefice" par Danielu Pavļutu kā pianistu (sakarā ar viņa 45 gadu jubileju) – atskaņoja viņa ierakstus, aicināja cilvēkus izteikties par viņu. Pats Pavļuts, kurš tolaik bija partijas "Kustība Par" vadītājs, raidījumā nepiedalījās un arī pašvaldību vēlēšanās nekandidēja. Taču NEPLP saskatīja te Pirmsvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumu un uzlika Latvijas Radio 3000 eiro sodu.

Prasa paskaidrojumus par redakcijas darbu

Nesen aktīvas diskusijas izraisīja vēstules, kuras KNAB bija nosūtījis ziņu aģentūrai LETA un pētnieciskās žurnālistikas centram "Re:Baltica". Tajās prasīts paskaidrot, pēc kādiem kritērijiem atlasītas pašvaldības un izvēlētas partijas, par kurām rakstīt, kuras personas saskaņo satura veidošanu. Tāpat jautāts, kad būs nākamās publikācijas un par kurām vēl partijām tiks rakstīts. Uz to asi reaģēja Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA), norādot, ka šādas vēstules "rada bažas ne tikai par šādu pieprasījumu motīviem un mērķiem, bet arī par KNAB izpratni par neatkarīgu mediju darbu un redakcionālās brīvības un neatkarības principiem".

Esot bažas, ka KNAB nesaprot, kāda atšķirība ir starp žurnālistiem un reklāmas aģentūrām. Neizpratni paudusi arī Eiropas Žurnālistu federācija.

Taču KNAB skaidro, ka tā esot reakcija uz ienākušām sūdzībām, par ko jāveic pārbaude. "Informācijas pieprasīšana nav nekāda kritika. Mums ne brīdi nav bijusi doma cenzēt saturu. Ja atmet emocijas, tad šīs vēstules ir tikai faktu noskaidrošana, kas pamatota ar Pirmsvēlēšanu aģitācijas likumu, jo viens no demokrātiskas valsts pamatprincipiem ir vienlīdzība starp deputātu kandidātiem," saka biroja pārstāve A. Raituma, gan piekrītot, ka, iespējams, jāpārskata pieprasījuma forma, lai nerastos šāda savstarpēja neizpratne. Viņa arī norāda, ka līdz šim saistībā ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām neesot konstatēts neviens pārkāpums, kas attiektos uz medijiem.

Tomēr pārdomas raisa tas, vai kopumā priekšstati par politisko aģitāciju neatpaliek no laika. Kamēr zem lupas ir mediji, tikmēr internets paver daudz plašākas iespējas un kampaņas un tur kļūst par "cīņu bez noteikumiem". Taču šī vide ir daudz grūtāk kontrolējama un ierobežojumi uz to bieži netiek attiecināti.

Premjere un ķirsis

Pirmsvēlēšanu periodā valdības vadītājai Evikai Siliņai pie apģērba regulāri, piemēram, sniedzot interviju "Latvijas Avīzei" vai piedaloties Ministru kabineta preses konferencē, bija piesprausta nozīmīte ar sarkaniem ķiršiem. To varētu raksturot kā viltīgu paņēmienu reklamēt "Jaunās Vienotības" Rīgas saraksta pirmo numuru Vilni Ķirsi, jo atklātā veidā šādus aicinājumus vai partijas simbolikas demonstrēšanu pirmsvēlēšanu periodā varētu atzīt par administratīvā resursa izmantošanu. Kā premjeres pieeju vērtē KNAB?

Komentē Politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas vadītāja Amīlija Raituma: "Tas ir interesants gadījums. Mēs ļoti labi saprotam, kāpēc premjerministrei pirms vēlēšanām pie apģērba ir parādījies ķirsītis, kas uzreiz asociējas ar Rīgas mēra kandidātu no attiecīgās partijas. Tā vērtējama kā atbalsta paušana. no Pirmsvēlēšanu aģitācijas likuma viedokļa pārkāpuma te nav, nevar aizliegt šādi rīkoties. Pat ja mēs sāktu pārbaudi, uzreiz sekotu jautājumi un diskusijas – kā pierādīt, ka tas nav vienkārši apģērba elements. Taču KNAB aicinātu to vērtēt ne vien no likumā, bet arī no ētikas viedokļa. Katrā ziņā mēs no tā esam aicinājuši izvairīties un arī medijiem ieteikuši pievērst uzmanību, ja tas tiek darīts."

Līdzfinansē LR Kultūras ministrija.