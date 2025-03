Atvadoties no ziemas, muzikālā apvienība "Tante gaida" izdod emocionāli piesātinātu kompozīciju ar videoklipu. Dziesma "Kad gribēs, tad sapratīs" ir otrais vēstnesis no topošā grupas debijas albuma, kas pie klausītājiem nonāks jau šī gada pavasarī.

Singls ir melodiju un dzejas saplūdums, kurā atbalsojas jaunības dumpinieciskums. Vārdu autore Rebeka Rēķe par tā vēstījumu stāsta: "Kad gribēs, tad sapratīs" ir vēstījums par cilvēka iekšējo cīņu starp cerību un vilšanos. Dziesma atklāj, kā aklā cerība un emocionālās sāpes var pārņemt prātu un sirdi, radot ilūziju par gaidām uz kaut ko, kas nekad nepienāks. Šī cerība kļūst par patvērumu no vientulības, bet skatoties no malas, nākas atdoties žēlabām un pašam emocionāli grimt, lai pasargātu otru no cerības zaudēšanas."

Par dziesmas producēšanu, miksēšanu un māsterošanu ir parūpējies Kārlis Grīnbergs.

Dziesmai tapis arī vizuāls stāsts – videoklips, kas atklāj dziesmas noskaņu, apvienojot dažādus audiovizuālus paņemienus. Klipa operators ir Aivars Šaicāns, bet režisore – Līva Klepere. Režisore Līva par videoklipu vēsta: "Mēs vēlējāmies radīt vizuālu pieredzi, atspoguļojot dziesmas rūgto un saldo raksturu. Dziesmas apcerējumi par iestrēgšanu vienā punktā un nespēju izlauzties no pašdarinātā ieslodzījuma, cerot, ka kaut kas mainīsies pats no sevis, lieliski sasaucas ar spoku tēliem klipā, kas uz mūžu iesprūduši savas dzīves ēnā, nolemti atkal un atkal pārciest nemitīgo atkārtošanās ciklu. Padodoties žēlabām, samierinoties ar skumjām un, pat rodot tajās zināmu patvērumu, mēs kļūstam par spokiem paši savās dzīvēs - spiesti vērot no malas, kā viss turpinās bez mums."

Grupa "Tante gaida" apvieno piecus talantīgus mūziķus – Loti Voisku, Dāvidu Kalniņu, Elizabeti Liepu, Rebeku Rēķi un Kārli Grīnbergu, kuri sevi jau ir pierādījuši, kāpjot uz dažāda mēroga skatuvēm Latvijā. Apvienības mūziku raksturo dzīvīgas melodijas, kas papildinātas ar pašu radītu dzeju, izpaužot jauniešu vai "tantes" skatījumu uz mūsdienu pasauli. Grupas skaņdarbi vienlīdz labi iederas gan melanholiskās noskaņās, gan bohēmiskā jautrībā.