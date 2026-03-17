Vidusskolas beigšana un eksāmenu laiks ir kļuvis par aktuālu tematu realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieces Esteres Bindres ikdienā. Kamēr pārējie mājinieki ir aizņemti ar idejām par kopīgu izbraucienu ārpus valsts, jaunietei nākas koncentrēties uz mācību vielas apguvi. Tuvojošies eksāmeni Esterē rada pamatīgu trauksmi, liekot viņai pat pajokot par vēlmi pēc globālas pandēmijas atkārtošanās, lai tikai nebūtu jākārto skolas pārbaudījumi.
Ģimene ir sākusi pildīt kārtējo izaicinājumu no savas vēlmju burkas, kas paredz trīs dažādu ceļojumu maršrutu un detalizētu plānu izstrādi. Kad Estere ierosina apspriest gaidāmo atpūtu, sākotnēji sastopas ar negaidītu bērnu pasivitāti un klusumu, tomēr drīz vien sarunas par galamērķiem atdzīvojas. Agritai rūp, kā braucienu saskaņot ar meitas mācību grafiku, uz ko pati Estere reaģē ar neslēptu nepatiku pret gaidāmo pārbaudījumu posmu: "Es joprojām mācos un man ir pienācis tas laiks, kad tie eksāmeni tuvojas... Es negribu tos! Tos var atcelt, nokancelēt?"
Emocionālajā sarunā meitene pat ironiski tēlo elpas trūkumu un, cerot uz brīnumainu glābiņu no mācībām, ar smaidu vēršas pie "augstākajiem spēkiem": "Covid, kur tu esi tagad? Nu, tā kā, hallo!"
Kā norāda vecākā meita, pirmie zināšanu pārbaudījumi paredzēti jau maija noslēgumā. Diskusijās par galamērķi domas dalās – Estere sapņo par Spāniju, bet Marks dod priekšroku Turcijai, turklāt viņš pavelk māsu uz zobu, pieļaujot, ka Spānija viņu piesaista jaunu iepazīšanos dēļ. Agrita secina, ka vispiemērotākais laiks ceļojumam būtu vēl pirms maija eksāmenu drudža sākuma.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu