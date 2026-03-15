Solvitas Kārkliņas skaistie ziedi no krāsainām putu gumijām palīdz iejusties saulainajā pavasarī.
Materiāli
- “Eva” putu gumija 2 mm
- Fēns (labāk – celtniecības)
- Koka irbulītis
- Karstā līme
- Izolācijas lente
- Floristikas teiplente un stieple
- Papīrs vai kartons (pēc izvēles)
- Metāla plastikas caurule (siltajam ūdenim)
- Putuplasta bumba
- Papīra dvieļu kartona vidus
Darba gaita
Nepieciešamo ziedlapas formu vispirms izgriež no papīra vai kartona.
Izgriezto lapas formu uzliek uz putu gumijas un ar irbulīti apvelk kontūru. Izgriež.Visas izgrieztās lapas silda virs fēna, jo karstais gaiss padara putu gumiju elastīgu un ļauj to viegli formēt. Šādi sasildīto materiālu formējot ar rokām (malu pastiepjot vai izliecot uz vienu vai otru pusi), veidojas vajadzīgā ziedlapas forma.
Lai jau izveidotās ziedlapas turētu formu, tām aizmugurē pielīmē stiepli, kas paslēpt zem 1,5 cm platas putu gumijas strēmeles.
Tālāk darina sniegpulkstenīti, ārējām lielajām ziedlapām stiepli līmējot uz zieda iekšpusi. Zieda formas augšdaļu gatavo no papīra dvieļu kartona vidus, kuram vienā galā pielīmē pusi no putuplasta bumbas un visu aplīmē ar zaļu putu gumiju. Otru galu atstāj brīvu un tajā ielīmē vispirms lielākās un tad mazākās sniegpulkstenīša ziedlapas.
Stublāju veido metālplastikas caurule, ko aptin ar zaļu teiplenti. Caurules galā iestiprina ar zaļu teiplenti aptītu stingrāku stieplīti. Tas veido mazu lociņu, lai savienotu ziedu ar kātu.
Erantes ziedu centru veido mazi zaļi trijstūri, kurus līmē pie stieplītes, kas būs zieda kātiņš (pamats). Apkārt tiem līmē dažāda garuma drīksnas, ko veido ar dzeltenu izolācijas lenti aptītas stieplītes. To galos ar karsto līmi pielīmē putu gumijas aplīšus, kas imitē ziedputekšņus.
Tālāk līmē ziedlapas un kauslapas, kuras aizmugurē piestiprinātas ar stieplīti (skatīt darba gaitu), lai varētu veidot vajadzīgo lapu izliekumu. Beigās ziedu ar izveidoto kātiņu ielīmē plastikas caurulē, kas ir zieda stublājs, un aptin ar zaļu teiplenti.
Ievērībai!
- Sildot putu gumiju atkārtoti, tā zaudēs iepriekš iegūto formu.
- Ziedlapas var ietonēt ar eļļas krītiņiem, lai nostiprinātu krāsas toni. Tās jāpatur virs karstā fēna gaisa, lai tonis iekausējas materiālā. Sniegpulkstenītim ietonē mazākās vidus ziedlapiņas.
