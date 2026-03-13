Aukstam laikam piemērota, augumam pieguloša kleita no pabiezas vilnas dzijas.

Materiāli

  • Pabieza Pāces vilnas dzija
  • Adāmadatas nr. 4 vai nr. 3,5

Darba gaita

Adīšanu sāk ar maliņu ap kaklu, adot 2 labiskos un 1 kreilisko valdziņu. Pieaudzē apmēram 1,5 cm no augšas, aiz katriem 2 labiskajiem valdziņiem no starppavediena izadot griezti jaunu valdziņu.

 

