Tuvojoties izšķirošajam finālam, atmosfēra TV kanāla 360 un Tet veidotajā spēlē “Limuzīns dāvanā” kļūst arvien nokaitētāka, un savstarpējā uzticēšanās ir pilnībā izgaisusi. Miks, mēģinot noslēpt faktu, ka dārgās atslēgas atrodas viņa kabatā, izšķīrās par riskantu taktisku manevru. Tomēr mēģinājums otrreiz izmantot to pašu viltību izrādījās liktenīga kļūda.
Lai novērstu aizdomas, Miks atkal izvēlējās doties ekskursijā, par partneri piesaistot Montu. Viņam veiksmīgi izdevās pārliecināt sievieti par savu nevainību, iestāstot, ka atkārtota atslēgu nonākšana viņa rokās ir statistiski neiespējama. Miks paļāvās uz Montas autoritāti citu acīs, cerot, ka viņas aizstāvība kalpos kā drošības garants.
Kamēr Miks īstenoja savu plānu, pārējā komanda veltīja dienu rūpīgai analīzei. Izvērtējot iepriekšējo dienu notikumu gaitu un grupu sastāvus, spēlētāju kolektīvais prāts nonāca pie secinājuma, ka galvenie aizdomās turamie ir tieši Miks un Monta. Pārējiem jau sākotnēji Mika neprognozējamā uzvedība šķita dīvaina, bet viņa stūrgalvīgā vēlme atkal pievienoties ekskursantu grupai kalpoja par skaidru signālu viņa vainai.
Tikmēr atpūtas grupā esošie – Veronika, Roberts un Rūdolfs Cīrulis – ne mirkli nepārtrauca diskusijas. Zināms, ka Veronika un Rūdolfs savās istabās katru vakaru veic skrupulozu pētniecisko darbu, piefiksējot ikvienu niansi. Pirms vakariņām iegūtie pavedieni tikai apstiprināja viņu aizdomas, raisot dalībniekos uzvaras prieku par to, ka "limuzīna" īpašnieks beidzot ir atmaskots.
Balsojums bija nepielūdzams: seši dalībnieki (Roberts, Rūdolfs K., Monta, Veronika, Rūdolfs C. un Kristaps) nostājās pret Miku, kamēr viņu atbalstīja tikai Sandra. Līdz ar to Mikam dalība projektā bija noslēgusies. Pēc tradicionālās kastītes atvēršanas apstiprinājās, ka spēlētāji ir uzminējuši pareizi.
Vislielāko atvieglojumu izjuta Monta, atzīstot: ja Miks būtu bijis tukšā, visas aizdomas kristu uz viņu. Atvadoties Miks kliedēja vēl kādu mītu – viņš atzina, ka brīdī, kad ieguva imunitāti, atslēgu pie viņa nebija. Patiesais dārguma turētājs tajā brīdī bija Rūdolfs Kristbergs, par ko nevienam nebija ne jausmas.
Līdz ar jauna atslēgu saimnieka parādīšanos, cīņa sākas no nulles. Kurš būs nākamais līderis?
