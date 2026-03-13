Hurgadas tirdzniecības ieliņās šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Magone Liedeskalna kopā ar draudzeni Ilvu nodevās aksesuāru meklējumiem. Viņu uzmanību piesaistīja kāda vietējā bodīte, taču vienkāršs pirkums ātri vien pārtapa saspringtā un azartiskā rēķinu kārtošanā. Dāmas nebija noskaņotas maksāt pilnu cenu par neoriģinālu preci un metās pārliecināt tirgotāju par savu taisnību.
Kad izvēle bija izdarīta, pārdevējs uz kalkulatora ekrāna izmeta skaitli – 32 eiro par abiem pāriem. Šāds pavērsiens pamatīgi pārsteidza Ilvu, kura nespēja noticēt, ka par pakaļdarinājumiem tiek prasīta tik prāva summa. Tomēr tirgotājs palika pie sava: "Tās ir oriģinālās zīmolu saulesbrilles!"
Latvietes neļāvās apmuļķoties, jo skaidri redzēja atšķirību starp īstu zīmola produktu un kopiju. Lai gan vīrietis apgalvoja, ka brilles vizuāli neatšķiras no dārgajiem oriģināliem, dāmas palika pie sava. Ilva mēģināja spēlēt uz jūtām: "Mēs esam vientuļas sievietes," viņa teica, cerot uz atlaidi. Tirgotājs piekāpās vien par diviem eiro, nosaucot 30 eiro kā gala cenu, taču pircējas tas neapmierināja.
Magonei par šo situāciju bija savs redzējums: "Manuprāt, visi "Dior", "Bugatti", "Gucci" un "Nike" varētu maksāt no pieciem līdz maksimums piecpadsmit eiro... ne jau nu zini... ārprāta summu," viņa vēlāk secināja. Viņa nekaunīgi piedāvāja vien 8 eiro par vienu eksemplāru, piebilstot: "Sešpadsmit par abām ir laba cena." Kad pārdevējs sāka interesēties, vai viešņas nav no Igaunijas, Magone lepni norādīja uz piederību Latvijai un skaidri lika saprast – vai nu būs pēc viņas prāta, vai darījums nenotiks vispār.
Galu galā Ilva piedāvāja apaļus 20 eiro par visu, un, lai gan tirgotājs joprojām spītējās un pieprasīja 25, Magone izlēma pielikt punktu diskusijām. Paņēmusi brilles, viņa deva komandu: "Ilva, brilles ir pie manis! Tinamies!"
Kamēr Ilva vēl norēķinājās, Magone jau steidza prom. Pārdevējs, vērojot šo ainu, vien pasmējās, pa jokam saucot pakaļ, ka ir apzagts, un pieprasot operatoram 50 eiro par iespēju filmēt. Kad dāmas jau bija drošā attālumā, Magone atviegloti uzelpoja, nosaucot tirgotāju par viltnieku, kurš mēģinājis nopelnīt vismaz uz filmēšanas rēķina. Viņa priecīgi rezumēja: "Tinam prom! Es nevaru, mēs esam malači! Mums ir brilles, bet mēs nezagām – mēs samaksājām," savukārt Ilva palika pie uzskata, ka samaksātie 20 eiro ir pilnīgi godīga atlīdzība par šādu pirkumu.
