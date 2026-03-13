Mazi mirkļi veido lielas attiecības: Saruna ar ārstu psihoterapeitu Artūru Miksonu

Attiecības starp vecākiem un bērniem neveidojas vienā lielā notikumā. Tās aug ikdienā – mazās sarunās, kopīgās pastaigās un vienkāršā kopā būšanā. Šī ir iedvesmojoša un patiesa saruna ar ārstu psihoterapeitu Artūru Miksonu par to, kāpēc tieši ikdienas mirkļi bērnam ir tik nozīmīgi un kā tie veido drošas, stipras attiecības ģimenē.
Saruna notiek Labklājības ministrijas kampaņas “Mazi mirkļi veido lielas attiecības” ietvaros un ekspertu izjautā Latvijas vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
Inga Akmentiņa-Smildziņa: Mēs bieži dzirdam ekspertu padomus, ka bērnam svarīgākais ir nevis dārgas lietas – mašīna, māja, smalki ceļojumi vai dārgs telefons –, bet tieši kopā būšana. Tieši mazie mirkļi ir tie, kas stiprina attiecības. Kāpēc tas tā ir, un kas tur īsti strādā?
Artūrs Miksons: Ir būtiski paskatīties no tās prizmas, no kādas pozīcijas pats vecāks šīs lietas dod savam bērnam. Ja mēs raugāmies uz hiperaprūpējošām jeb tā sauktajām “helikoptera” mammām, bieži redzam, ka viņas apmīļo un apber bērnu ar uzmanību nevis tādēļ, ka to vajag bērnam, bet tādēļ, ka to vajag pašam vecākam. Tā ir rīcība no trauksmainas pozīcijas, nevis no mīlestības un miera.
Jo vairāk vecākam pašam dzīvē ir iztrūkumu, iekšējas nepārliecinātības vai deficīta no savas bērnības, jo spēcīgāk bērna ienākšana ģimenē šīs izjūtas rauj uz augšu. Ja vecāks to neapzinās, viņš var sākt bērnam sniegt visu iespējamo, lai radītu ilūziju par “perfektu bērnību”. Šajā trauksmē mazās ikdienas lietas – kopīgas brokastis, pasakas lasīšana, vienkārša pastaiga – sāk šķist mazvērtīgas. Vecākam šķiet, ka tās nekotējas viņa vērtību sistēmā, viņam ir grūti atrast jēgu vienkāršā būšanā blakus. Tā vietā vecāks izvēlas grandiozus žestus, jo tajos viņš pats jūtas ērtāk. Taču patiesais jautājums paliek atklāts: vai šajā vienādojumā bērns jūtas sadzirdēts un saprasts?
Inga Akmentiņa-Smildziņa: Bet kas tieši notiek bērna prātā un viņa attīstībā, kad mēs spējam būt vienkārši klātesoši – kad ekrāni ir izslēgti un mēs esam kopā?
Artūrs Miksons: No paša zīdaiņa vecuma šis ciešais fiziskais un emocionālais kontakts bērnam primāri veicina miera sajūtu. Bērns ir ienācis pasaulē, kur viņš neko nesaprot un neatpazīst, bet vecāka tuvība viņu sazemē. Tā viņam liek sajust, ka viss ir kārtībā un droši.
Bērnam augot, tas darbojas kā “švammes fenomens” – sākumā zīdainis kā švammīte piesūcas pie mammas, saņemot drošību, un tad dodas tālāk pasaulē. Jo vecāks bērns kļūst, jo ilgāk viņš spēj noturēt šo “ūdeni” jeb drošības izjūtu sevī, attālinoties arvien drosmīgāk, taču tas ir iespējams tikai tad, ja šī klātbūtne sākotnēji ir bijusi. Ja klātbūtnes nav – ja vecāks nemitīgi distancējas, bēgot darbā vai savās lietās –, bērns izjūt vecāka satraukumu. Tas rada apburto loku: bērns izjūt trauksmi un sāk pieķerties vēl intensīvāk, bet