Pavasaris mums atnesa skumju ziņu – astoņdesmit deviņu gadu vecumā mūžībā devies izcilais režisors, aktieris, rakstnieks, gleznotājs, publicists un sabiedriskais darbinieks Jānis Streičs.
Kopš pēdējās mākslas filmas “Rūdolfa mantojums” (2010) mākslinieks dzīvoja Lietuvā, Veisieju novadā, kur sievas dzimtas mājās bija izveidojis miera ostu radu un draugu pulcēšanai, trauksmaino kinematogrāfista dzīves tempu nomainot pret eļļas krāsām un otām, gleznodams ainavas un aktīvi piedalīdamies izstādēs un sabiedriskajā dzīvē.
Jāņa aiziešana daudziem bija negaidīta, taču ne pēkšņa tiem, kuri ar viņu bija ciešāk saistīti. “Patiesībā jau apmēram pusgadu zinājām, ka tas var notikt jebkurā brīdī. Arī viņš to zināja un visu sakārtoja tā, lai mums, palicējiem, būtu pēc iespējas vieglāk. Viņš gribēja, lai arī gadskaitļi uz kapu plāksnes izskatītos skaisti, un tas izdevās,” atklāj Jāņa Streiča meita, aktrise Viktorija Streiča-Jakstiene.
Piektajā martā viss noticis rāmi, vienā mirklī sirds apstājusies, un Meistars devies uz debesu valstību, guļot savas mīļotās sievas Vidas klēpī, ar kuru kopā nodzīvoti piecdesmit gadi, un arī šis sapnis piepildījies. Sāpīgi skaisti, bet šoreiz tas noticis Debesu Tēva režijā, jo pats Jānis aiziešanas brīdi mūžībā jau vairākkārt poētiski inscenējis savās filmās.
Bijis pliks un nabags
Dzimis Preiļu pagasta Anspokos zemnieku ģimenē, Jānis Streičs mācījies Gailīšu pagastskolā, bet vēlāk Rēzeknes pedagoģiskajā skolā. Tēvu, kurš neatgriezās no leģionāra gaitām, viņš zaudējis sešu gadu vecumā, bet mammu – vēl pēc pieciem gadiem laikus neārstēta apendicīta dēļ, tā kļūdams bārenis. Pēc obligātā dienesta padomju armijā jaunietis devās uz Rīgu un 1959. gadā uzsāka studijas toreizējās Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātes režijas kursā. Pēc četriem studiju gadiem jaunais režisors sāka strādāt Rīgas Kinostudijā, debitējot kino 1967. gadā ar filmu “Kapteiņa Enriko pulkstenis”, kas tapa kopā ar režisoru Ēriku Lāci, bet Streiča pirmā patstāvīgi uzņemtā filma bija “Šauj manā vietā” (1970).
Kopš tā laika savā vairāk nekā četrdesmit gadus ilgajā radošajā darbībā kino Jānis Streičs piedalījies vairāk nekā trīsdesmit filmu, tostarp divdesmit divu spēlfilmu, tapšanā dažādās lomās – gan kā režisors, gan aktieris un scenārists, gan pedagogs un mākslinieciskais vadītājs. Bijis daudzu starptautisko filmu festivālu laureāts, saņemot balvas Maskavā, Bostonā, Čikāgā un citviet. Jo īpaši lielus panākumus guvušas viņa filmas “Teātris” (1978), “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (1981) un “Cilvēka bērns” (1991), kas saņēmušas Latvijas kino augstāko balvu “Lielais Kristaps” kā sava laika labākās pilnmetrāžas spēlfilmas.
Jāņa Streiča devums novērtēts ar Triju Zvaigžņu ordeni (1998) un balvu par mūža ieguldījumu Latvijas kinomākslā (2016). Viņš kā pirmais no Latvijas saņēmis Vatikāna prēmiju “Beato Angelico per L’Europa”. Vadījis Latvijas Kinematogrāfistu savienību un Rīgas Latviešu biedrību, bijis arī Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis.
Limuzīns gluži kā Skroderdienas
Jānim Streičam rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa daiļrade bija ļoti tuva, un ne velti savu pēdējo spēlfilmu “Rūdolfa mantojums” viņš veidoja pēc Blaumaņa novelēm, turklāt, būvējot Rūdolfa saimniecību “Cinevillā”, visas ēkas tapa pēc paša režisora zīmējumiem un plāniem, izpaužot vēl vienu no saviem daudzajiem talantiem. “Skroderdienas Silmačos” ir kļuvusi par visu laiku spēlētāko latviešu lugu, bet visvairāk rādītās latviešu filmas titulu nu izpelnījies “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, kas iekļauta arī Latvijas kultūras kanonā.