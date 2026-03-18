Plecu lakatam adītie motīvi veido interesantu rakstu spēli un lieliski piestāv saskaņotos toņos ar bikšu kostīmu. Pie lakata pieskaņotas arī no sutaša veidotās pērlīšu rotas
Materiāli
- Kokvilna
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Lakats adīts pēc zīmējuma. Sāk adīt no gaišākās kamola daļas, kas tuvāk pie sejas, bet noslēdzošajā (ārmalā) – tumšākā daļa.
Lakatu ada, izmantojot galvenokārt labiskos un kreiliskos valdziņus. Lai veidotu ažūru rakstu, ieada apmetumus un divus saadītos valdziņus. Nepāra rindas attēlotas zīmējumā, bet pāra rindas ada kreiliski.
Sākot no 22. rindas, var sākt veidot rakstu spēli. Lakatam vidējo trīsstūri pāra rindās ada labiski, tādējādi labajā pusē redzams reljefs adījumā. Protams, labi izdosies, ja arī visas pāra rindas ada labiski, bet tā jau ir katra interpretācija.
Lai noslēguma mala nerullētos uz augšu, lakata pēdējos divus cm ada rievotajā adījumā – no abām pusēm labiski.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem