Ar Sarmas Rīdereres rokdarbiem iepazinos jau pandēmijas periodā, kad viņa atsūtīja košus dūraiņus Ilgas Madres konkursam. Pēc tam laika gaitā esam publicējuši viņas rokdarbu daudzveidību – no mazām rožu piespraudēm līdz mega lielam galdautam vai gultas pārklājam.
Sarmas darbi pabijuši žurnāla autoru darbu izstādēs, kā arī viņas tamborētie galdauti bagātinājuši Mencendorfa nama izstādi “Terīnes”.
Īstais cilvēks īstajā vietā
Pirmās iemaņas adīšanā, kā uzmest sākuma valdziņus, meitenei ierādīja tieši tēvs. Taču tā īsti rokdarbiem pievērsās, kad 8. klases laikā Sarma pieteicās adīšanas kursos iesācējām. To vadīja leģenda tautas lietišķajā mākslā Baiba Balode, kas no rudens līdz pavasarim brauca uz Ķekavu, lai vispirms iemācītu adīšanas, pēc tam – tamborēšanas prasmes. Sarma ar prieku atceras šo laiku: “Es biju jaunākā šajos kursos. Uz tamborēšanu gan gājām kopā ar klasesbiedreni Brigitu. Uzskatu, ka Baiba bija cilvēks ar lielo burtu. Ļoti atsaucīga, kas dāsni dalījās savās zināšanās ar citiem. Tā ir laime, ja īsto cilvēku satiek īstajā laikā.”
Pēc tam dažus gadus abas ar Brigitu darbojās “Labiešos”. Pateicoties Baibas entuziasmam, kas pulcēja ap sevi rokdarbu interesentus, veidojās sadarbība ar tolaik viņas vadīto TLMS “Atkalnis”. Ķekavā pavasarī norisa kopīgi rokdarbu demonstrējumi un tika rīkotas izstādes.
Rokdarbu prasmes
Sarma atminas, ka Baibas Balodes devums bija nozīmīgs arī tāpēc, ka agrāk nebija pieejama literatūra. No ārzemēm ievestajiem žurnāliem un citiem izdevumiem pārzīmēja dažādus musturus. Arī dziju un citus materiālus nevarēja iegādāties. Tādēļ tamborēšanai izmantoja ruļļos satītas krāsainas pīnes. Tās varēja izārdīt, un no pavedieniem tamborēja džemperus.
Viņai vienmēr ir interesējis apgūt kādas jaunas prasmes. Kad roka bija iemēģināta adīšanā un tamborēšanā, iemācījās arī mezglošanas smalkumus. Pēc tam sekoja floristikas kursi Aijas Žagariņas vadībā, ādas apstrādes kursi.
Vasarā pēc vidusskolas absolvēšanas pie vecmā-miņas tika apgūti aušanas pamati – tapa paklāji, sedziņas utt.
Sarma ne tikai pati apguva rokdarbu prasmes, bet arī ierādīja tās citiem. Savulaik darba kolēģiem palīdzēja uzadīt zeķes, citureiz vienam jaunietim – šalli savai draudzenei. “Viņš pie manis no Rīgas brauca vairākas reizes, lai iemācītos adīt un pārsteigtu savu draudzeni Ziemassvētkos. Ja adot gadījās kļūme, tad izārdīja un pa jaunam turpināja. Jaunietim bija mērķis, kuru arī neatlaidīgi piepildīja.”
Adīšana un tamborēša
Tās ir galvenās tehnikas, ko Sarma visvairāk iecienījusi. No tamborējumiem biežāk top sedziņas un galdauti, kas noder mājās esošajiem apaļajiem galdiem. “Man tīk darināt lietas, ko varu praktiski pēc tam izmantot. Piemēram, tamborētas somas tapa, lai būtu savs iepirkumu maisiņš, ejot uz veikalu. Un, ja iznāk ko smagāku nest, lieti noder tamborēta mugursoma.”
Sarma atklāj, ka tīk izaicinājumi – pamēģināt tādu rokdarbu veidu, kas iepaticies un vēl nav mēģināts! Viņai nepatīk vienveidība. Piemēram, kāpēc nevar grāmatas vākus notamborēt? Var!
Sarmai ir arī vērienīgi adījumi, kā lielie, smalkie mežģīņu lakati. Jāpiemin arī jaunākais ap divi metri lielais adītais pleds, kurā var kārtīgi ietīties, vasaras vakaros sēžot dārza terasē.
Iepriecināt ar rokdarbiem
Sarmai rokdarbi ir arī prieka avots apkārtējiem, t. i., top darbi, lai iepriecinātu uviniekus un paziņas. Viņa nojauš, ko kāda no draudzenēm vēlas, un ar tādu rokdarbu arī iepriecina. Tas sākās jau skolas laikā, kad dažām meitenēm uzdāvināja adītas zeķītes. Un vistuvākajai draudzenei Solvitai kā dāvana tapa lina galdauts, vestīte...Tuvojoties Ziemassvētkiem, ir pieprasījums pēc zeķēm – gan no draudzeņu, gan tuvinieku puses. “Sākas zeķīšu birums dāvanām,” viņa smaidīdama nosaka.
“Arī mazdēliņš reiz pavaicāja, ko visiem adu un dāvinu. Viņš sev vēlētos uz Ziemassvētkiem sarkanu džemperi,” Sarma atminas. Un viņš saņēma savu Ziemassvētku adīto dāvanu! Sarma neaizmirst arī palīdzēt tiem, kam klājas grūti. Viņa Ukrainas aizstāvjiem noadījusi turpat pie 30 zeķu pāru, tapušas arī dažas sedziņas priekšlaikus dzimušiem mazuļiem “Sirds siltuma darbnīcas” ietvaros. Un intervijas nobeigumā Sarma nosaka, ka rokdarbi ir viņas prieks, atpūta un meditācija! Skaisti!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem