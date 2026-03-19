Kurš gan nezina, ka agresorvalsts Krievijas cinisms un nekrietnība ir bezgalīga? Zina visi, bet daudzi savas izdevības, padevības un pieglaimības dēļ izliekas par viltus “nezinīšiem”.
Pagājšnedēļ viltus “nezinīšu” garo sarakstu papildināja arī lielākā starptautiskā mūsdienu mākslas foruma – Venēcijas biennāles – rīkotāji, paziņojot, ka pēc četru gadu pārtraukuma Krievija ar savu paviljonu atkal būšot klāt civilizēto valstu mākslas kopienā.
Krievija jau pasteigusies pavēstīt sava paviljona koncepciju – to saukšot “Koks sakņojas debesīs”, kas simbolizējot kultūras atrašanos ārpus politikas. Zeme, atveries un aprij šo koku līdz ar nāvi nesošajām debesīm, ko Krievija katru dienu ar raķetēm un droniem pārplēš pār Ukrainu!
Bet biennāles rīkotāji uz kritiku par Krievijas piedalīšanos atbildējuši, ka Venēcija tieši tādā veidā būšot īstā vieta “dialogam un mākslinieciskajai brīvībai”. Dialogam – ar ko? Ar tādas valsts pārstāvjiem, pret kuras vadītāju Vladimiru Putinu Starptautiskā krimināltiesa izdevusi aresta orderi par tūkstošiem Ukrainas bērnu nolaupīšanu, ko pat mīkstmiesīgā ANO šogad martā beidzot atzinusi par noziegumu pret cilvēci?
Vai arī biennālē grib pieaicināt valsti, kura kā padomju Krievijas un Padomju Savienības pēctece joprojām nav nosodījusi komunistiskā režīma noziegumus? Viens no tiem – 1949. gada 25. marta deportācijas, kad no Baltijas valstīm uz Sibīriju izveda vairāk nekā 90 tūkstošus cilvēku. No Latvijas visvairāk, pāri par 42 tūkstošiem, viņu vidū – vairāk nekā 11 tūkstoši bērnu. Nu ko, atpazīstams “krievu pasaules” rokraksts Krievijas karā ar Ukrainu.
Jācer, ka, pateicoties gan Latvijas stingrajai stājai kultūras ministres Agneses Lāces personā, gan saprātīgu Eiropas politiķu pūliņiem, Krievijai Venēcijā tiks parādītas durvis. Teikšu vēl skarbāk – viss ar Krieviju saistītais kultūras “radio” kara laikā ir jāizslēdz. Jo kultūra ir politika. Sports ir politika. Valoda ir politika. Tirgošanās ir politika. Jebkas ir politika saistībā ar fašistisko agresorvalsti Krieviju.
Žurnālā "Mājas Viesis"- viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem, izklaides jaunumiem un personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti, receptes, ceļojumi un vērtīgas uzziņas. Katrā žurnālā – krustvārdu mīkla. Žurnāls iznāk reizi 2 nedēļās.
Abonē žurnālu šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu