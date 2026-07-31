Filcs ir ļoti noderīgs izejmateriāls veicamajiem darbiem dizaina un tehnoloģiju stundās. Bauskas Valsts ģimnāzijas 4. klašu skolēni darināja košus krūzīšu paliktņus pedagoģes Ivetas Slavītes vadībā
Materiāli
- Pelēks filcs (paliktņa pamatam)
- Dažādu krāsu filca strēmeles
- Dzija, tamboradata un pērlītes
- Kniepadatas
- Spolīšu diegs un šujamā adata
Darba gaita
1. Pamatam izraugās 15x15 cm lielu pelēkā filca kvadrātu.
2. Pie augšējās malas no vienas puses sāk piespraust 1 cm platas dažādu krāsu filca strēmeles.
3. Tās liek cieši citu pie citas, lai nepaliek spraugas starp strēmelēm.
4. Augšējo malu nošuj ar šujmašīnu. Izņem kniepadatas.
5. Tagad katru otro strēmeli atloka un liek fi lca strēmeles horizontālajā virzienā. Abās malās tās piefi ksē piespraužot.
6. Tā caurvijot veido krāsainu pinumu.
7. Nošuj arī pārējās trīs malas. Izņem kniepadatas un aplīdzina malas.
8. Paliktni dekorē pa šūto vīli, nosedzot ar tamborētu pīnīti un pērlītēm.
9. Pīnīti piešuj ar pamatdūrienu. Paliktnis ir gatavs!
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