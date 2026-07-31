Pirms gadiem desmit, kad Latvijā parādījās elektroniskās cigaretes, daudzi smēķētāji ierastos tabakas izstrādājumus nomainīja pret tām – bija dzirdējuši, ka elektroniskās veselībai kaitē daudz mazāk nekā parastās, turklāt nesmird – smēķē kaut birojā. Tomēr nu savu izvēli labāk pārska­tīt. Kāpēc tā – skaidro Veselības centra 4 pneimonoloģe Anželika Koševacka.

Reālais kaitīgums vēl nav apzināts

“Vispareizākā un ieteicamākā izvē­le, protams, ir vispār nesmēķēt, to pat neuzsākt vai censties no šīs atkarības atbrīvoties. Bet, ja tāda izveidojusies, jāzina – elektroniskās cigaretes nav ma­zāk kaitīgas par tradicionālajām jeb pa­rastajām,” uzsver pneimonoloģe. 

 

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