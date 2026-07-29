Cilvēku un valstu attiecības ir skarbas un nežēlīgas – secina Imants Lancmanis, liekot savās gleznās Latvijas ainavu skaistumu pretpolā ļaunumam un nāvei. Astoņdesmit piekto dzimšanas dienu viņš sagaida ar izstādi “Pagātne tagadnē” mākslas telpā “Ola Foundation” Ķīpsalā.

Gleznotājs un latviešu mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis visvairāk pazīstams ar savu devumu Rundāles pils atjaunošanā. Bet glezniecība kā uzticīga mūza allaž, klusāk vai uzstājīgāk liekot par sevi manīt, bijusi līdzās. Varbūt arī šajā apstāklī rodama atslēga mākslinieka reiz par sevi atklātajam, ka darbs viņam esot kā atpūta un atpūta ir darbs.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē