Ja kakla un apakšmalas valnītī vēlas krāsu pārejas, džempera adīšanas gaitā no katra toņa mazliet jānotin. Valdziņu skaits atkarīgs no izmēra
Materiāli
- kokvilnas dzija ar krāsu pārejām
- adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Sāk adīt no kreisās piedurknes, beidz adīt ar labo piedurkni. Uzmet 100 valdziņus un 9 rindas ada valnīti.
Pēc tam ada vienu rindu turp atpakaļ labiski, kurā pieaudzē vēl 5 valdziņus.
Turpina adīt atbilstoši izvēlētajam rakstam. Līdz padusei vēl pieaudzē 14 valdziņus (pēdējās trijās rindās pirms paduses audzē katrā rindā, lai veidotos izliekums).
Uzmet valdziņus stāvam gan priekšpusei (84), gan mugurpusei (84). Tātad vienā rindā tagad ir 287 valdziņi. Turpina adīt līdz kakla izgriezuma vietai.
Norauc 35 valdziņus kakla izgriezumam (mugurpusei – 11, priekšpusei – 24). Dziju sadala divās daļās, lai varētu adīt priekšpusi un mugurpusi reizē.
Kad vajadzīgais kakla izgriezuma platums sasniegts, pieaudzē atpakaļ 35 valdziņus. Turpina adīt, tad norauc sānus (84 + 84). Turpina adīt piedurkni, tad – valnīti.
Sašuj sānu vīles. Uzlasa valdziņus kakla izgriezumā un ada valnīti vēlamā platumā. Tāpat arī apakšmalā.
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