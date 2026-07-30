Pieprasīt slēgt ģimenes ārsta praksi tāpēc, ka ārstam nav iespējams atrast medicīnas darbiniekus, kas tajā strādātu, patiešām ir ārkārtas situācija. Tieši tāda tā izveidojusies Valkā, kur ģimenes ārsts Māris Nātra no 13. augusta ir spiests slēgt savu darba vietu, kurā reģistrēti 1450 pacientu, kaut gan viņam sertifikāts ir līdz pat 2030. gadam.
Iemesls šādai radikālai rīcībai ir tas, ka viņa praksē vairs nav nevienas atbalsta personas, proti, ārsta palīga vai medicīnas māsas. Viena speciāliste izvēlējusies citu darba vietu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, jo tur esot elastīgāks darba laiks, ne tik plašs darba apjoms un lielāks atalgojums, bet otra ārsta palīdze devusies mazuļa kopšanas atvaļinājumā.
"Tas man nebija pārsteigums, jo es jau laikus zināju, ka būs šāda situācija, tādēļ nekavējoties sāku meklēt jaunus darbiniekus un trīs mēnešus iepriekš brīdināju Nacionālo veselības dienestu (NVD), ja mediķus neatradīšu, būšu spiests pārtraukt prakses darbu. Diemžēl tā arī līdz pat šim laikam nav izdevies viņus atrast, pat iesaistot pašvaldību. Tiesa, nebija tā, ka neviens nepieteicās – pēc sludinājumiem saņēmu septiņus pieteikumus no vietējiem iedzīvotājiem, bet neviens nebija ar mieru strādāt pilnu darba laiku. Tikai pusslodzi vai ceturto daļu slodzes, ne vairāk. Ārsta praksē nevar piestrādāt, tur nepieciešams mediķis pilnam darba laikam," pastāstīja Māris Nātra.
Līdzīga problēma bijusi arī Talsu ģimenes ārstei Mārai Melderei, kura