Dažādos krāsu toņos zaigojoši pērļu kroņi ir Artas Kokarevičas sirdsdarbs: “Radu rotas – kroņus, matu sprādzītes, rokassprādzes un citas. Vadu meistarklases, kas ir mans lielākais piepildījums un prieks!”

Ar šādu Artas Kokarevičas aizrautību un degsmi rit viņas “Kroņu darbnīcas” desmitais gads. Pa šo laiku ir organizētas meistarklases, Artas darinātie kroņi pabijuši vairākās izstādēs, izgatavoti māksliniekiem, vairākiem kolektīviem, koriem, līgavām.

Kroņu darbnīcas” rašanās

Doma par kroņu izgatavošanu Artai radās jau 2017. gadā, kad, strādājot kādā studijā, bija jāizdomā interesants pasākums Sieviešu dienai 8. martā. Tajā laikā uzmanību piesaistīja krāšņais seriāls “Lieliskais gadsimts” ar Osmaņu impērijas greznības atspoguļošanu, dažādi mākslinieki, kas savos tērpos un izrādēs izmantoja kroņus, kā arī komisks atgadījums ar sievieti ar kroni galvā benzīntankā... 

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