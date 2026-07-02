Šā gada 1. jūlijā aprit divi gadi, kopš Latvijā ieviests Partnerības institūts, un Fizisko personu reģistrā līdz šim iekļautas ziņas par 925 partnerību reģistrēšanu, informē Latvijas Zvērinātu notāru padome.
Partnerības institūts piešķir tiesības divām pilngadīgām personām neatkarīgi no dzimuma juridiski nostiprināt savas attiecības, noformējot tās oficiāli pie zvērināta notāra notariāla akta formā.
Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe norāda, ka partnerību arvien biežāk izvēlas dažādu dzimumu pāri. Divu gadu laikā partnerību slēguši 314 viendzimuma pāri un 611 dažādu dzimumu pāri. Partnerību noslēgušajiem ir tiesības iegūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus savstarpēju dāvinājumu un aizdevumu gadījumā, kā arī partnerim ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistīti ar otra partnera ārstniecību, ja viņš pats nebūs spējīgs par sevi parūpēties, tāpat tiek iegūtas sociālās garantijas, piemēram, otras personas nāves gadījumā. Likums nosaka, ka partnerība nav pielīdzināma laulībai. Partnerības institūts atšķirībā no laulības neparedz mantisko attiecību regulējumu un mantošanas tiesības.
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