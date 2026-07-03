Cerībā, ka šāds solis nodrošinās atsevišķu produktu cenu kritumu veikalos, kopš mēneša pirmās dienas četriem galvenajiem pārtikas produktiem – maizei, pienam, olām un mājputnu gaļai – uz laiku ir samazināta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme.

Tagad tā ir 12% līdzšinējā 21% vietā.

PVN samazinājums ieviests uz gadu – līdz nākamā gada jūnija beigām. Lai pārliecinātos, vai PVN samazinājums ir bijis efektīvs un veikalnieki jau pirmajās dienās tiešām samazina produktu pārdošanas cenas veikalos, nevis nodrošina sev lielāku peļņas daļu, "Latvijas Avīze" veica cenu monitoringu pirms un pēc PVN likmes samazināšanas.

Tikmēr ekonomisti lēš, ka PVN likmes samazināšana valsts budžetam izmaksās aptuveni desmit miljonus eiro.

Ekonomikas ministrs ir apņēmības pilns uzraudzīt tirgotājus, biedējot tos ar reputācijas riskiem un kāršanu pie lielā zvana. "Ja fiksēsim kādus pārkāpumus, negodprātīgajiem tirgotājiem gana skaļi piešķirsim "sarkano kartīti"," sola Pasaules kausa futbolā noskaņu pārņemtais ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš ir aprīkojies ar īpašām sarkanas krāsas uzlīmēm, kas vēsta "Negodīgs PVN samazinātājs". Nav gan skaidrs, kurš un kā piespiedīs tos veikalniekus, kas brīvā tirgus apstākļos pārdošanas cenu samazināt nav vēlējušies, šādu uzlīmi lietot.

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