Daudzi Latvijas cilvēki ne tikai Kurzemē, bet visā Latvijā ar smagu sirdi medijos lasīja ziņu par kārtējo mazo skolu slēgšanu. 

Kuldīgas novada pašvaldība jūnija sākumā informēja, ka, izvērtējot aktuālos datus uz šī gada 31. maiju, stājies spēkā pagājušā gada 30. oktobrī pieņemtais novada domes lēmums – skolēnu trūkuma dēļ no 1. augusta Ēdoles pamatskola un Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola beigs darbību. Aktuālie Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes dati uz 31. maiju apliecinot, ka Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā mācījās 38 skolēni, tajā skaitā 14 bērni pirmsskolā, turklāt 8. klasē mācījās viens skolēns. Savukārt Ēdoles pamatskolā bija 45 skolēni, tajā skaitā 22 pirmsskolā, 1. un 3. klase nebija nokomplektēta. Pašvaldība pamatojusi, ka "papildus izglītības kvalitātes un pedagogu pieejamības izaicinājumiem skolu uzturēšana radītu būtisku slogu pašvaldības budžetam" – atbilstoši jaunajiem valsts noteikumiem pašvaldībai no sava budžeta vajadzētu piemaksāt vairāk nekā 281 000 eiro gadā tikai pedagogu un personāla algām: 156 493 eiro Kabilē un 125 381 eiro Ēdolē.

"Pārmaiņas nekad nav vieglas. [..] Esam vairākkārt tikušies ar pedagogiem un vecākiem, kā arī notikušas individuālas klātienes sarunas ar ģimenēm, uzklausot vajadzības un rodot skaidrus risinājumus gan transporta nodrošināšanai, gan interešu izglītības un mācību procesa turpināšanai. Gandrīz visas ģimenes jau ir izvēlējušās jaunas izglītības iestādes," publiskajā paziņojumā 8. jūnijā raksta Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji un turpina: "Šis lēmums atspoguļo norises visā valstī. Izglītības un zinātnes ministrijas prognozes liecina, ka līdz 2040. gadam skolēnu skaits Latvijā samazināsies par 45%. Jau šobrīd redzam, ka lielajām skolām ir izaicinājumi piesaistīt pedagogus, bet mazajām tas ir vēl nesalīdzināmi grūtāk."

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātais jaunais pedagogu darba samaksas finansēšanas modelis "Programma skolā" nosaka jaunus kritērijus. 

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Ēdoles pamatskolas direktores vietniece Ligita Mateviča pirms skolas slēgšanas šķiro un nes ārā dažādas mantas. Citas novadu skolu bibliotēkas braucot un lūkojot sev mēbeles, grāmatas, tehniku, citas mantas. Nevajadzīgās grāmatas – makulatūrā.
1. septembrī skolas zvans neatskanēs Ēdoles un Kabiles pamat
Daudzi Latvijas cilvēki ne tikai Kurzemē, bet visā Latvijā ar smagu sirdi medijos lasīja ziņu par kārtējo mazo skolu slēgšanu.
Ēdoles pamatskolas direktores vietniece Ligita Mateviča pirms skolas slēgšanas šķiro un nes ārā dažādas mantas. Citas novadu skolu bibliotēkas braucot un lūkojot sev mēbeles, grāmatas, tehniku, citas mantas. Nevajadzīgās grāmatas – makulatūrā.
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Ēdoles pamatskolas direktores vietniece Ligita Mateviča pirms skolas slēgšanas šķiro un nes ārā dažādas mantas. Citas novadu skolu bibliotēkas braucot un lūkojot sev mēbeles, grāmatas, tehniku, citas mantas. Nevajadzīgās grāmatas – makulatūrā.
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Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji

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