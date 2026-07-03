Interneta joks: Vācija kapitulē, Japāna kapitulē, Itālija jau sen izstājusies, un Eiropa bez gaisa kondicionieriem… 

Tāda sajūta, ka esam atgriezušies 1945. gadā. Pirmās trīs atsauces ir uz pašlaik notiekošo Pasaules čempionātu futbolā, kur Vācijas un Japānas izlases nav pārvarējušas pirmo izslēgšanas kārtu, savukārt itāļi paklupa jau atlases ciklā. Tikmēr gaisa kondicionieru pieminēšana ir saistīta ar pašlaik Eiropā aktuālo politisko debati. Kreiso uzskatu piekritēju vēlme uzspiest savu iedomāto dzīvesveidu visiem cilvēkiem saskaras ar dabisku pretreakciju, ko tālāk jau ievēro un savām vajadzībām cenšas pārtvert labēji populistiski spēki, padarot to nevis par racionālas izvēles, bet par ideoloģiskas pretstāves jautājumu.

Kā vārdā?

Varētu atcerēties neseno skandāliņu ar Vārnu ielas daļēju slēgšanu autotransportam Rīgā, kas raisīja apkaimes iedzīvotāju asus protestus un arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iebildes, tomēr atbildīgās Rīgas domes amatpersonas no partijas "Progresīvie" spītīgi palika pie sava – viņi esot tie, kas zinot, kā rīdziniekiem būs labāk. 

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