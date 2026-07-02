Šobrīd Rīgas Centrāltirgū Latvijā audzēto zemeņu netrūkst, pieejamas ogas dažādām gaumēm un rocībai. Taču meža velšu pagaidām vēl ļoti maz un cenas tām visnotaļ augstas.

Dominē vietējās zemenes

Ejot cauri tirgus placim, tā vien gribas sākt dungot savulaik tik populāro dziesmu "Zemeņu lauks, viens vienīgs zemeņu lauks", jo šīs Latvijas ārēs kārtīgu saulītes devu sasmēlušās ogas pašlaik dominē pāri visām citām. Mazākas, ne tik izskatīgas odziņas, iespējams iegādāties, sākot no

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Latvijas ārēs kārtīgu saulītes devu sasmēlušās zemenes Rīgas Centrāltirgū pašlaik dominē pāri visām citām ogām – cenas ir samazinājušās un pircēju netrūkst.
Lauka zemeņu raža šovasar padevusies gana laba
Šobrīd Rīgas Centrāltirgū Latvijā audzēto zemeņu netrūkst, pieejamas ogas dažādām gaumēm un rocībai.
Latvijas ārēs kārtīgu saulītes devu sasmēlušās zemenes Rīgas Centrāltirgū pašlaik dominē pāri visām citām ogām – cenas ir samazinājušās un pircēju netrūkst.
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Latvijas ārēs kārtīgu saulītes devu sasmēlušās zemenes Rīgas Centrāltirgū pašlaik dominē pāri visām citām ogām – cenas ir samazinājušās un pircēju netrūkst.
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Foto: Kristīne Stepiņa / Latvijas Mediji

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