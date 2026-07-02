No 1. jūlija plāno apmaksāt ambulatoru uztura speciālistu konsultāciju pieaugušajiem ar hroniskām slimībām un aptaukošanos.
Pērn tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais rīcības plāns liekā svara un aptaukošanās izplatības pieauguma mazināšanai 2025.–2029. gadam, noteikti četri galvenie darbības virzieni – veselīga uztura un fizisko aktivitāšu paradumu uzlabošana, riska grupu agrīna atpazīšana, aptaukošanās diagnostikas un ārstēšanas uzlabošana, kā arī īstenoto pasākumu efektivitātes izvērtēšana. Tā mērķis ir līdz 2060. gadam samazināt liekā svara un aptaukošanās izplatību pieaugušo vidū līdz 45% un pagarināt veselīgi nodzīvotā mūža ilgumu līdz 72,8 gadiem (šobrīd gandrīz 60% un 54,2 gadi), kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā.
Plāna īstenošanai nepieciešamais kopējais papildu finansējums no 2025. līdz 2029. gadam paredzēts 8,26 miljonu eiro apmērā. No tā lielākā daļa – 7,05 miljoni eiro – tiks nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem.
Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem, liekais svars vai aptaukošanās ir konstatēta gandrīz 60% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, un katrs piektais bērns cieš no paaugstinātas ķermeņa masas.
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