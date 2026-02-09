Pieaug jauno automehāniķu skaits, kuri izvēlas strādāt nozarē, kā arī palielinās jauniešu interese par šīs profesijas apguvi, norāda nozares pārstāvji un konkursa "Young Car Mechanic" rīkotāji.
Rīgas Tehniskās koledžas pārstāve Sanita Eihmane atzīst, ka automehāniķa profesija ir pieprasīta gan Latvijā, gan ārvalstīs, turklāt daudzi absolventi paliek strādāt nozarē. Lielākais izaicinājums apmācībā bieži ir elektronika, tomēr motivētākie studenti zināšanas apgūst arī patstāvīgi. "Esmu novērojusi, ka liela daļa mūsu skolas absolventu pēc studijām turpina darbu nozarē," norāda Eihmane.
Konkursa "Young Car Mechanic" jeb "Jaunais automehāniķis" organizatori uzsver arī pedagogu būtisko lomu jauniešu sagatavošanā.
Šogad jauno automehāniķu sacensību finālā iekļuvuši 12 dalībnieki no septiņām Latvijas tehniskajām skolām. Pusfinālā janvāra beigās piedalījās 52 jaunieši no 13 skolām visā Latvijā.
Finālā pārstāvēts būs Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Latgales Industriālais tehnikums, Liepājas Valsts tehnikums, Rīgas Tehniskā koledža, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola.
Pusfinālā dalībnieki pildīja 50 jautājumu zināšanu testu. Organizatori norāda, ka rezultāti kopumā bijuši līdzīgi pērnā gada līmenim, bet izcēlušies arī ļoti augsti sniegumi. Latvijas fināls notiks 19.–20. februārī Rīgā izstādes "Skola 2026" laikā.
Konkurss "Young Car Mechanic" notiek 15 Eiropas valstīs trīs kārtās. Pēc nacionālajiem fināliem labākie sacenšas starptautiskajā finālā, kas šogad no 11. līdz 18. jūnijam notiks Latvijā. Pērn tajā uzvarēja Aizkraukles Profesionālās vidusskolas audzēknis Niks Pētersons, pārspējot tūkstošiem dalībnieku no visas Eiropas. Konkurss jaunajiem mehāniķiem dod iespēju pārbaudīt prasmes un gūt starptautisku pieredzi.
Aptauja
Vai piekrītat jauniešu uzskatam, ka darbs dzīvē nav vissvarīgākais?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu