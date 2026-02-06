"Man tas patīk – lai viņi [Latvijas iedzīvotāji] mirst! Jāapgādājas ar popkornu un klusiņām jāvēro. Ja trenēties ar "Orešņik" bez kaujas galviņas, tikai ar kinētisko triecienu, tad pa Baltijas valstīm. Tāpēc, ka viņus nav žēl." Tā nesen vienā no Krievijas TV galvenajiem propagandas šoviem klāstīja Andrejs Mamikins – bijušais žurnālists, kura "talantam" pirms kādiem 15 gadiem netrūka apjūsmotāju Latvijas liberālajās aprindās. 

Daži tolaik priecājās, ka viņš savā raidījumā "Bez cenzūras" (tagad jau likvidētajā krievu valodā raidošajā TV5) labi mākot "atsēdināt nacionālistus", citiem šķita, ka Mamikins veiksmīgi apvieno "Rietumu mediju darba principus ar vietējai krievu žurnālistikas tradīcijai raksturīgo vēlmi paust noteiktu pozīciju". Tiesa, Mamikinam patīkot provokācijas, bet tas jau to visu tieši padarot interesantāku, tika atbildēts tiem (laikam jau nacionālistiem), kas iebilda, ka Mamikins nodarbojas ar cūcībām – ļauj savos raidījumos izpausties Latvijas valsts nīdējiem, izdzen no studijas ministru, kurš nav vēlējies atbildēt uz jautājumiem krieviski. Vienā raidījumā Mamikins izlika aptaujai jautājumu – vai Latvijas neatkarības iegūšana bija "varonīgas cīņas rezultāts", "vēsturiska nejaušība" vai "liktenīga kļūda"? Skatītāji pārliecinoši nobalsoja par pēdējo. Tolaik tā tika pasniegta kā daļa no žurnālistikas brīvības. Laiki tiešām bija citi, taču nevajag tagad stāstīt, ka toreiz tas bijis cits Mamikins, kuru sabojājusi ļaunā politika, kas viņu it kā esot radikalizējusi.

