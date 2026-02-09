Jelgavā, Pasta salā, noslēdzies 27. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls, taču apmeklētāji skulptūras varēs aplūkot arī pēc festivāla — sākot no 10. februāra, informē pašvaldība.
Ledus skulptūras, kas šogad veidotas par tēmu "Ilūzijas spēks", būs apskatāmas tik ilgi, cik to ļaus laikapstākļi. No 10. februāra tās varēs aplūkot katru dienu no pulksten 11 līdz 20. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka daļa Pasta salas teritorijas pie brīvdabas koncertzāles "Mītava" vēl kādu laiku būs pieejama tikai par maksu. Tikmēr pirmdien festivāla teritorijā notiek sakārtošanas darbi un sala apmeklētājiem ir slēgta.
Šogad festivālā piedalījās 20 tēlnieki no 12 valstīm. Starptautiskajā konkursā par labāko atzīta Mongolijas komanda ar darbu "Paša uzspiesta atbrīvošanās". Otro vietu ieguva Ukrainas mākslinieki ar skulptūru "Portreta ilūzija", bet trešo — Igaunijas pārstāvji ar darbu "Līniju mirāža".
Individuālajā konkurencē pirmo vietu izcīnīja Lietuvas tēlnieks Tautvils Poviļonis ar skulptūru "Viens solis". Otrā vieta piešķirta Vācijas pārstāvim Evangēlam Stafilidim par darbu "Ilūzijas svars", savukārt trešo vietu ieguva Indonēzijas mākslinieks I Made Sutama ar skulptūru "Maya". Žūrijas simpātiju balvu saņēma latvietes Zīles Ozoliņas-Šneideres darbs "Eksperiments".
