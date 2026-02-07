Lai gan pierādīts, ka urīnpūsli nevar apsaldēt, nepiemērots apģērbs un apavi ziemas spelgonī nereti rada sāpīgu un nepatīkamu problēmu – vajadzību bieži apmeklēt tualeti un diskomfortu vēdera lejasdaļā, pat drudzi.  Ķermeņa atdzišana var būt iekaisuma palaidējmehānisms, kas veicina un pastiprina dažādas infekcijas, īpaši ziemā, kad imunitāte ir novājināta.

Cistīts – biežāk sieviešu problēma

Tas ir urīnpūšļa gļotādas iekaisums, kura izsaucējs ir infekcija. Visbiežāk vainojami mikroorganismi, kuri jau atrodas organismā, bet noteiktos apstākļos var izsaukt iekaisumu, piemēram, zarnu nūjiņas, stafilokoki, streptokoki.

"Cistīts jeb urīnpūšļa gļotādas iekaisums ir izplatīta slimība. Visbiežāk cistīts piemeklē sievietes, lai gan dažreiz saslimst arī vīrieši. Nepieciešamība bieži apmeklēt tualeti un dedzinošās sāpes urinējot ir nogurdinoši simptomi, kas rada daudz neērtību. Smagākos gadījumos paaugstinās temperatūra, ir drudzis, urīnā parādās duļķes vai asiņu piejaukums," skaidro Veselības centru apvienības ginekoloģe, dzemdību speciāliste Olga Plisko. Pacienti sūdzas par nepārtrauktu un neatliekamu vēlmi urinēt, pat uzreiz pēc tualetes apmeklējuma, biežu urināciju ar nelielu urīna daudzumu, duļķainu, smakojošu urīnu, nepatīkamu, spiedošu sajūtu vēdera lejasdaļā.

