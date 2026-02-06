Ziņa, kas izpelnījās īpašu Latvijas mediju ievērību, piektdien, 30. janvārī, mums vēstīja par krītošo ķīniešu raķeti. Vispirms tā bija informācija par visai nenoteiktu apdraudējumu: "Eiropas teritorijā varētu nokrist Ķīnas kosmiskās raķetes daļas." Tātad kaut kur Eiropā "varētu nokrist".
Dažu stundu laikā ziņas kļuva aizvien konkrētākas, virsraksti zīmēja draudīgu ainu: "Baltijas valstu teritorijā šodien var nogāzties 11 tonnu smaga Ķīnas raķetes atlūza", "Šodien Latvijā var nokrist Ķīnas raķete", "Ķīnas raķetes atlūzas, visdrīzāk, kritīs tieši Latvijā! Lietuvas gaisa satiksmes kontrolieri brīdina, bet latvieši ir mierīgi". Tātad, neraugoties uz lietuviešu uztraukumiem, "latvieši ir mierīgi". Un pareizi vien dara. Jo vakarā tika saņemta jauna ziņa, kas vēstīja: "Atcelta gaisa trauksme: Ķīnas raķetes krišana Latvijā netiek prognozēta". Un tad pienāca sestdienas, 31. janvāra, rīts. Medijos lasu: "Zināms, kurā vietā nogāzusies Ķīnas raķete". Izrādās, "nekontrolējamā Ķīnas raķete" iekritusi Klusā okeāna dienvidos. Tātad otrā zemeslodes pusē. Viltus trauksme! Vienlaikus notiekošais atsauca atmiņā bērnībā lasīto Tūves Jānsones grāmatu "Komēta nāk". Atklāti sakot, es sekoju līdzi šiem ziņojumiem nevis tāpēc, ka baidītos no raķetes (tās nokrišanas varbūtība tieši uz manas galvas bija tuvu nullei), bet gan ziņkārības pēc. Tas, kas mani interesēja šoreiz, bija cilvēku reakcija, viņu komentāri. Jāsaka, ka tie patīkami pārsteidza, jo ziņa par iespējamo "katastrofu" tika uzņemta ar veselīgu ironiju. Portālā "la.lv" kāds anonīms komentētājs rakstīja: "Letiņi vairs neuztraucas, jo norūdījušies pret nepārtrauktajiem briesmu stāstiem un draudiem."
Tikmēr ja ne globālās, tad vismaz lokālās pastardienas gaidīšana notiek pilnā sparā. Tiesa, mērogi ir citi, no kosmosa tie sarukuši līdz virtuves izlietnes vai ābola apmēriem. Lūk, daži no trauksmainajiem virsrakstiem, kas medijos parādījās pēdējo nedēļu laikā: "Plastmasas maisiņi virtuvē – slēpts drauds smadzeņu veselībai?", "Atklāts nāvējošs trauku mazgāšanas ieradums", "Uzmanību! Veikalā nopirktos makaronos atrod ļoti bīstamu lietu", "Tūlīt pārstāj to darīt! Eksperti atklāj, cik bīstami ir sildīt ēdienu vairākas reizes", "Speciālisti brīdina par riskiem, kas saistīti ar ēdiena gatavošanu alumīnija traukos", "Kāju vannošana mājās var būt pat ļoti bīstama; eksperta skaidrojums", "Bīstamā un lipīgā sēnīte Candida auris izplatās visā pasaulē", "Medicīna bezspēcīga: Indijā uzliesmojis nāvējošs un neārstējams vīruss", "Eiropu pārņem nāvējošs vīruss – bērnu dzīvība apdraudēta, ārsti ceļ