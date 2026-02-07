Klāt laiks sēt petūnijas un begonijas

Lai vasarā priecātos par bagātīgi ziedošiem balkoniem, terasēm un dobēm, par to jāsāk domāt jau tagad.
Tieši šajā laikā sēj puķes ar ilgu veģetācijas periodu, kam no sēklas līdz pirmajiem ziediem nepieciešams vairāk laika. Pie šādiem augiem pieder, piemēram, petūnijas, lobēlijas, begonijas, pelargonijas un dihondras.
Diedzē kopš februāra
Petūnijas ir vienas no populārākajām vasaras puķēm, taču arī vienas no lēnāk augošajām. Tās jāsēj jau janvāra beigās, februārī. Sēklas ir ļoti sīkas, tāpēc tās nepārklāj ar zemi, bet tikai viegli ar dēlīti piespiež pie mitras substrāta virsmas. Vienmērīgākai sēklu sadīgšanai sējumam pārklāj polietilēna plēvi vai stiklu, ko pēc sadīgšanas noņem. Optimāla dīgšanas temperatūra ir 22–24 grādi pēc Celsija. Laista, viegli aprasinot. Pēc sadīgšanas temperatūru vēlams pazemināt līdz 18–20 grādiem. Kad stādiņiem izveidojušās 3–4 lapiņas, tos pārpiķē 5 x 5 cm attālumā.
"Mārupes sēklu" pārstāve Indra Ganiņa iesaka izvēlēties "Operas" sērijas petūnijas, kas izceļas ar spēcīgu augšanu un bagātīgu ziedēšanu. Tās veido garus un kuplus dzinumus, kas ātri aizpilda podus, balkona kastes vai piekaramos traukus. "Operas" petūnijas ir izturīgas pret laikapstākļu svārstībām un labi zied arī vājākā apgaismojumā.
Lai pelargonijas uzzied jau vasaras sākumā
Pelargonijas biežāk pavairo ar spraudeņiem nekā no sēklām, tomēr arī tas nav sarežģīti. Februārī sētās pelargonijas parasti uzzied vasaras sākumā. Sēklas sēj nedaudz dziļāk nekā petūnijām, nosedzot ar 0,5 cm biezu augsnes slāni. Optimālā dīgšanas temperatūra ir 22–24 °C, ko pēc sadīgšanas samazina par dažiem grādiem. Kad dēstiem izaugušas divas īstās lapiņas, tos izpiķē 8–10 cm diametra podiņos. Stādiņus ieteicams galotņot, lai tie augtu kuplāki. Svarīgi nodrošināt vienmērīgu siltumu un mitrumu.
Skaistākās pelargoniju šķirnes "Mārupes sēklu" piedāvājumā ir raiblapu pelargonija ‘Night Salmon F1’ ar laškrāsas ziediem, ‘Raspberry Ripple F1’ ar maigi rozā svītrotiem un ‘Eva F1’ ar koši rozā ziediem. Īpaši pamanāma arī šķirne ‘Horizon Star F1’, kuras ziedi ir spilgti rozā ar smalku pāreju uz baltu toni, veidojot izteiktu zvaigznes efektu. Šī šķirne veido kompaktu krūmu un spēj bagātīgi ziedēt pat mazāk labvēlīgos apstākļos, tāpēc ir iecienīta audzēšanai podos, balkonu kastēs un dobēs.
Leduspuķes jeb ilgziedošās begonijas
Leduspuķes ieteicams sēt no decembra otrās puses līdz martam. Sēklas ir ļoti sīkas, un tāpat kā petūnijām tās ar augsni neapber, tikai viegli piespiež pie mitras substrāta virsmas. Sējumu pārklāj ar polietilēna plēvi vai stiklu, ko pēc sadīgšanas noņem. Optimālā dīgšanas temperatūra ir 22–25 °C, ko pēc sadīgšanas samazina par dažiem grādiem. Leduspuķēm jānodrošina maksimāli daudz gaismas, tāpēc ieteicams izmantot papildu apgaismojumu. Sēklas parasti sadīgst 7–14 dienās. Pirmo reizi piķē, kad izveidojušās vairākas īstās lapiņas, atstājot starp augiem nelielas atstarpes. Vēlāk katru spēcīgāko stādu pārstāda atsevišķā podiņā. Jālaista mēreni ar siltu ūdeni, jo pārmitrā augsnē augi viegli cieš no puves.
Šķirne ‘Broumov F1’ izceļas ar gaļīgām violetbrūnām lapām un veido daudz koši sarkanu ziedu. Tumšo lapu un spilgto ziedu kontrasts rada īpaši dekoratīvu efektu. Savukārt ‘Luchenec F1’ raksturīgas zaļas lapas un bagātīgi balti ziedi ar izteiksmīgām spilgti rozā malām.
