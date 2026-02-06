Reinis Pozņaks: Militārā rīcība jādefinē arī hibrīdkara situācijām

Ar plašu politisko atbalstu Eiropas Parlaments (EP) 22. janvārī apstiprināja ziņojumu par dronu un pretdronu spēju attīstību ES.
To bija sagatavojis un iesniedzis deputāts no Latvijas, EP Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas (ECR) koordinators Drošības un aizsardzības komitejā Reinis Pozņaks.
Ziņojums tapis pēc vairāk nekā gada deputāta un viņa biroja intensīva darba, ietverot praktisku pieredzi no frontes dronu operatoriem, vizītēm pētniecības un ražošanas struktūrās, kā arī cieša dialoga ar politikas veidotājiem un industrijas pārstāvjiem visos līmeņos. Galvenie vēstījumi: pret Eiropu vērstā agresija, visticamāk, arvien palielināsies ar dažāda mēroga dronu uzbrukumiem, un Eiropai tam ir jābūt gatavai; ES rīcībā jau ir nepieciešamie instrumenti, lai šos draudus novērstu, taču tie mērķtiecīgi jāizmanto un jāattīsta atbilstoši mūsdienu realitātei.
Kas vēl ir šajā ziņojumā, kādēļ tas vispār ir tapis un kāda varētu būt tā tālākā virzība – par šiem un citiem jautājumiem saruna ar Reini Pozņaku.
Eiropas Parlamentā dokumenti ļoti reti saņemot teju 90% politiskā atbalsta. Jūsu gatavotais ziņojums ir viens no tiem. Kā to skaidrojat?
R. Pozņaks: Domāju, ka tas ļoti skaidri norāda uz tēmas aktualitāti. Neatkarīgi no ideoloģijas vai politiskās piederības arī EP deputāti apzinās, cik izšķiroša Eiropas drošībai ir dronu industrija. Tā vairs nav nākotnes tehnoloģija. Droni jau tagad būtiski ietekmē gan militāro drošību, gan civilās aizsardzības spējas. Turklāt mēs ar šo apdraudējumu ikdienā jau esam saskārušies – Latvijā, Polijā, Dānijā un citās valstīs. Pat Briseles lidostas darbību jau ir ietekmējuši sveši droni! Draudi ir reāli, un sekas izjutuši arī paši EP deputāti.
Droni kļūst pieejamāki, lētāki, tehnoloģiski attīstītāki, un tos izmantos gan valstis, gan organizācijas dažādos nolūkos, arī nedraudzīgos.
Dronu radītie izaicinājumi nepazudīs līdz ar kara beigām Ukrainā, un to tagad jau saprot pilnīgi visi. Arī tie, kuri balsoja pret manu ziņojumu – pamatā kreisās ideoloģijas piekritēji, faktiski jau nebija pret atbalstu dronu industrijai, bet pret ES militarizēšanos.
Kas vēl konstatēts vai ieteikts ziņojumā? Kā vispār pie tā gatavošanas nonācāt?
Ziņojums piedāvā visaptverošu pieeju, sākot no mūsdienu kaujaslauka labākajām praksēm līdz dronu un pretdronu sistēmu iepirkumiem, finansēšanai un ražošanas jaudu attīstībai, kā arī ciešākai ES–NATO sadarbībai. Vairākās sadaļās ar konkrētiem piemēriem skaidrota nepieciešamība Eiropai stiprināt militārās spējas dronu un pretdronu sistēmu veidošanā, piemēram, lai aizsargātu arī kritisko infrastruktūru un uzlabotu noturību.
Uzskaitītas arī vājās vietas, piemēram, tas, ka 60% dronu detaļu izcelsmes valstis ir ASV un Ķīna, radot kritisku ievainojamību ES aizsardzības gatavībai un tuvāko noteikto drošības mērķu sasniegšanai. Lielākā daļa dronu montāžai nepieciešamo detaļu – pusvadītāji, jaudas tranzistori, magnēti, akumulatori, navigācijas mikroshēmas u. c. – pamatā nāk no trešajām valstīm. Tādēļ ES neatliekami jārisina jaunā tehnoloģiskā konkurence ar Krieviju un Ķīnu, jāaizsargā Eiropas piekļuve inovācijām un materiāliem, kas nepieciešami ilgtspējīgām dronu un pretdronu spējām. Tāpat ziņojumā arī norādīts, ka ES rīcībā jau ir nepieciešamie instrumenti, lai sekmīgi attīstītu dronu un pretdronu sistēmu ražošanu, taču tie ir mērķtiecīgi jāizmanto un jāattīsta atbilstoši mūsdienu realitātei.