Latvijas Ebreju kopiena tuvākajā laikā vērsīsies Rīgas domē ar lūgumu iezīmēt bijušās Mazjumpravas muižas nometnes teritoriju kā vēsturiskā notikuma vietu, kurā varētu novietot kādu piemiņas zīmi, informēja "Ebreji Latvijā" vadītājs, vēsturnieks Iļja Ļenskis. 

Mazjumpravmuiža, saukta arī vienkārši par Jumpravmuižu vai vāciskajā variantā Jungfernhofu, Daugavas krastā pie Ķengaraga promenādes ir viens no aizmirstākajiem nacistu okupācijas laikā īstenotā holokausta objektiem. 

Dīvainā kārtā padomju okupācijas periodā šīs vietas baiso vēsturi nepieminēja un informācijas par to ir maz. Pēdējos gados agrākās nometnes teritorijā tomēr notiek izpētes darbi. Iniciatīva nāk no to ārzemēs dzīvojošo ebreju pēctečiem, kuru vecvecāki šajā vietā zaudēja dzīvību.

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