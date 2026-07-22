Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva 2026

Šogad 22. Starptautisko Jāņa Baltvilka balvas nominantus žūrija vērtēja četrās kategorijās – Eiropas rakstnieks un viņa darba tulkotājs; balva "Jaunaudze" par labāko debiju; balva literatūrā un grāmatu mākslā.
Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas 2026. gada žūrija
Profesionālā žūrija lasīja un vērtēja 61 grāmatu no 14 izdevniecībām. Balvas žūrijā šogad strādāja RTU Liepājas Akadēmijas bērnu un jauniešu literatūras pasniedzēja Sandra Okuņeva, Daugavpils Universitātes docente Dr. filol. Rudīte Rinkeviča, mākslas vēsturniece, LMA docente Aiga Dzalbe, NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolas zīmēšanas pasniedzēja grafiķe Ināra Garklāva, kā arī sabiedrības pārstāvji – ceļotājs dzīvē, mūzikā un grāmatās Arnis Miltiņš un vēsturnieks, skolotājs, Raunas pamatskolas direktors Edgars Plētiens, kurš grāmatas vērtēja ciešā sadarbībā ar saviem skolēniem un kolēģiem.
Kas šogad jūs patīkami pārsteidza bērnu un jauniešu literatūrā?
RTU Liepājas Akadēmijas bērnu un jauniešu literatūras kursu pasniedzēja, Mg. philol. Sandra Okuņeva: "Priecē bērnu un jauniešu grāmatu žanru, tematikas un vizuālā veidola daudzveidība, aizrauj enerģiskie un zinātkārie bērnu tēli, un apbrīnu raisa autoru drosme atklāt pasaules dažādību."
Daugavpils Universitātes docente Dr. filol. Rudīte Rinkeviča: "Iepriecināja tematiskā un ilustrāciju daudzveidība. Gan mazāki, gan lielāki lasītāji atradīs sev interesējošu lasāmvielu – grāmatas, kas izklaidē, rosina domāt, pārdzīvot un piedzīvot."
Raunas pamatskolas direktors, vēsturnieks un skolotājs Edgars Plētiens: "Darbi, kurus lasījām, bija ļoti dažādi un krāsaini. Taču visos var piedzīvot un iztēloties to, kā tajos aprakstītais notiek. Proti, šie teksti ir dzīvi un sajūtu pilni. Un prieks, ka pieaugušo redzējums lielā mērā sakrīt ar bērnu vērtējumu."
Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas 2026. gada laureāti
Jāņa Baltvilka balvas laureātus LBJLP tālāk virza Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes jeb IBBY (International Board on Books for Young People) Goda sarakstam (IBBY Honour List, reizi divos gados), nominē starptautiskajai Hansa Kristiana Andersena balvai (reizi divos gados), Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai (ALMA, katru gadu) un citiem starptautiskajiem konkursiem.
2026. gada Jāņa Baltvilka balvai bērnu un jauniešu literatūrā nominēti:
- Inese Zandere, "Skaidu pasaka" ("Liels un mazs", 2026), "Kaķa vijole" ("Liels un mazs", 2025);
- Sergejs Timofejevs, "Moka un Robers" ("Liels un mazs", 2025);
- Osvalds Zebris, "Andris un Kalna Klapētājs" ("Liels un mazs", 2025);
- Māris Rungulis, "Piektais pīlēns" ("Zvaigzne ABC", 2026);
- Dzintars Tilaks, "Starp mums" ("Zvaigzne ABC", 2025);
- Inese Ķestere, "Pirkstainītis, Dūrainītis" ("Latvijas Mediji", 2025).
2026. gada Jāņa Baltvilka balvai grāmatu mākslā nominēti:
- Krišs Salmanis par ilustrācijām Andra Akmentiņa dzejas krājumam "Klātbūtne" ("Liels un mazs", 2026);
- Elīna Brasliņa par ilustrācijām Ingas Gailes dzejas krājumam "Reiz divas meitenes, mamma un priecīgs dievs" ("Liels un mazs", 2026);
- Jekaterina Griškjāne par ilustrācijām savai grāmatai "Es esmu mājiņā" ("Zvaigzne ABC", 2026);
- Svens Neilands par ilustrācijām Luīzes Pastores komiksam "Te Tu esi" ("Liels un mazs", 2026);
- Ūna Laukmane par ilustrācijām grāmatai "Čuči, čuči" ("Liels un mazs", 2025);
- Anita Paegle par ilustrācijām Ineses Zanderes dzejas krājumam "Kaķa vijole" ("Liels un mazs", 2025);
- Gundega Muzikante par ilustrācijām Ineses Zanderes grāmatai "Skaidu pasaka" ("Liels un mazs", 2026);
- Edmunds Jansons par ilustrācijām Viktorijas Ameļinas grāmatai "Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti" ("Liels un mazs", 2025);
- Līva Piterāne par ilustrācijām Agneses Vanagas grāmatai "Kuš, bērniņ, klausies!" ("Zvaigzne ABC", 2025);
- Marta Folkmane par ilustrācijām Sergeja Timofejeva grāmatai "Moka un Robers" ("Liels un mazs", 2025).
Pretendenti AS "Latvijas valsts meži" balvai "Jaunaudze" par debiju bērnu un jauniešu literatūrā un grāmatu mākslā:
- Andris Akmentiņš, "Klātbūtne" ("Liels un mazs", 2026);
- Mārīte Tabita Kalniņa, "Nejaucēni" ("Zvaigzne ABC", 2026);
- Ivars Šteinbergs un Jurijs Tatarkins, "Ams, ams, ams!" ("Liels un mazs", 2025).
Tulkojumi:
"Jāņa Baltvilka balva 2026" tulkotajā literatūrā izceļ spilgtus Eiropas autoru un tulkotāju darbus. Šogad žūrijai visplašāk bija jāiepazīst tieši tulkotā bērnu un jauniešu literatūra, kas sarakstīta Eiropas valodās. Par Jāņa Baltvilka balvas starptautisko laureāti gandrīz vienbalsīgi tika atzīta norvēģu rakstniece Marija Parra par grāmatu "Mēs ar Tūru" ("Liels un mazs", 2025) un tās tulkotāja Jolanta Pētersone.
Tulkojumu kategorijā konkurēja pavisam 39 grāmatas un tulkojumu nominācijas "īsajā sarakstā" iekļuva četras no tām:
- Marijas Parras grāmata "Mēs ar Tūru" ("Liels un mazs", 2025), no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone;
- Sāras Jēgeres grāmata "Un pasaule, tā aizlido" ("Jānis Roze", 2026), no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga;
- Vinko Mēderndorfera grāmata "Kā filmā" ("Aminori", 2025), no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena;
- Sofijas un Amandas Šanfro "Žirafes sirds ir neparasti liela" ("Jānis Roze", 2025), no zviedru valodas tulkojusi Inga Mežaraupe.
Skolotāja Kristīne Apškalēja par norvēģu rakstnieces Marija Parras un tās tulkotājas Jolantas Pētersones grāmatu "Mēs ar Tūru": "Lieliska rakstniece un brīnišķīgas grāmatas, kuras lasa arī mūsdienu bērni tā, kā mutē kūst Latvijas zemenes. Un aizraujas arī vecāki un vecvecāki. Vislabāk, kad ir mirklis palasīt visiem kopā vai pa kārtiņai, sasēžoties aplī, – katrs pa rindkopai "