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#grāmatas

Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva 2026

Kultūrzīmes / Latvijas Avīze
2026. gada 22. jūlijs, 16:00
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2026. gada 22. jūlijs, 16:00
Jānis Baltvilks.
Jānis Baltvilks.
Foto: Andris Eglītis

Šogad 22. Starptautisko Jāņa Baltvilka balvas nominantus žūrija vērtēja četrās kategorijās – Eiropas rakstnieks un viņa darba tulkotājs; balva "Jaunaudze" par labāko debiju; balva literatūrā un grāmatu mākslā.

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Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas 2026. gada žūrija

Profesionālā žūrija lasīja un vērtēja 61 grāmatu no 14 izdevniecībām. Balvas žūrijā šogad strādāja RTU Liepājas Akadēmijas bērnu un jauniešu literatūras pasniedzēja Sandra Okuņeva, Daugavpils Universitātes docente Dr. filol. Rudīte Rinkeviča, mākslas vēsturniece, LMA docente Aiga Dzalbe, NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolas zīmēšanas pasniedzēja grafiķe Ināra Garklāva, kā arī sabiedrības pārstāvji – ceļotājs dzīvē, mūzikā un grāmatās Arnis Miltiņš un vēsturnieks, skolotājs, Raunas pamatskolas direktors Edgars Plētiens, kurš grāmatas vērtēja ciešā sadarbībā ar saviem skolēniem un kolēģiem.

Kas šogad jūs patīkami pārsteidza bērnu un jauniešu literatūrā?

RTU Liepājas Akadēmijas bērnu un jauniešu literatūras kursu pasniedzēja, Mg. philol. Sandra Okuņeva.
RTU Liepājas Akadēmijas bērnu un jauniešu literatūras kursu pasniedzēja, Mg. philol. Sandra Okuņeva.
Foto: No personiskā arhīva

RTU Liepājas Akadēmijas bērnu un jauniešu literatūras kursu pasniedzēja, Mg. philol. Sandra Okuņeva: "Priecē bērnu un jauniešu grāmatu žanru, tematikas un vizuālā veidola daudzveidība, aizrauj enerģiskie un zinātkārie bērnu tēli, un apbrīnu raisa autoru drosme atklāt pasaules dažādību."

Daugavpils Universitātes docente Dr. filol. Rudīte Rinkeviča.
Daugavpils Universitātes docente Dr. filol. Rudīte Rinkeviča.
Foto: Publicitātes

Daugavpils Universitātes docente Dr. filol. Rudīte Rinkeviča: "Iepriecināja tematiskā un ilustrāciju daudzveidība. Gan mazāki, gan lielāki lasītāji atradīs sev interesējošu lasāmvielu – grāmatas, kas izklaidē, rosina domāt, pārdzīvot un piedzīvot."

Raunas pamatskolas direktors, vēsturnieks un skolotājs Edgars Plētiens.
Raunas pamatskolas direktors, vēsturnieks un skolotājs Edgars Plētiens.
Foto: Jānis Salms/Publicitātes

Raunas pamatskolas direktors, vēsturnieks un skolotājs Edgars Plētiens: "Darbi, kurus lasījām, bija ļoti dažādi un krāsaini. Taču visos var piedzīvot un iztēloties to, kā tajos aprakstītais notiek. Proti, šie teksti ir dzīvi un sajūtu pilni. Un prieks, ka pieaugušo redzējums lielā mērā sakrīt ar bērnu vērtējumu."

Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas 2026. gada laureāti

Jāņa Baltvilka balvas laureātus LBJLP tālāk virza Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes jeb IBBY (International Board on Books for Young People) Goda sarakstam (IBBY Honour List, reizi divos gados), nominē starptautiskajai Hansa Kristiana Andersena balvai (reizi divos gados), Astridas Lindgrēnes memoriālajai balvai (ALMA, katru gadu) un citiem starptautiskajiem konkursiem.

2026. gada Jāņa Baltvilka balvai bērnu un jauniešu literatūrā nominēti:

  • Inese Zandere, "Skaidu pasaka" ("Liels un mazs", 2026), "Kaķa vijole" ("Liels un mazs", 2025);
  • Sergejs Timofejevs, "Moka un Robers" ("Liels un mazs", 2025);
  • Osvalds Zebris, "Andris un Kalna Klapētājs" ("Liels un mazs", 2025);
  • Māris Rungulis, "Piektais pīlēns" ("Zvaigzne ABC", 2026);
  • Dzintars Tilaks, "Starp mums" ("Zvaigzne ABC", 2025);
  • Inese Ķestere, "Pirkstainītis, Dūrainītis" ("Latvijas Mediji", 2025).

2026. gada Jāņa Baltvilka balvai grāmatu mākslā nominēti:

  • Krišs Salmanis par ilustrācijām Andra Akmentiņa dzejas krājumam "Klātbūtne" ("Liels un mazs", 2026);
  • Elīna Brasliņa par ilustrācijām Ingas Gailes dzejas krājumam "Reiz divas meitenes, mamma un priecīgs dievs" ("Liels un mazs", 2026);
  • Jekaterina Griškjāne par ilustrācijām savai grāmatai "Es esmu mājiņā" ("Zvaigzne ABC", 2026);
  • Svens Neilands par ilustrācijām Luīzes Pastores komiksam "Te Tu esi" ("Liels un mazs", 2026);
  • Ūna Laukmane par ilustrācijām grāmatai "Čuči, čuči" ("Liels un mazs", 2025);
  • Anita Paegle par ilustrācijām Ineses Zanderes dzejas krājumam "Kaķa vijole" ("Liels un mazs", 2025);
  • Gundega Muzikante par ilustrācijām Ineses Zanderes grāmatai "Skaidu pasaka" ("Liels un mazs", 2026);
  • Edmunds Jansons par ilustrācijām Viktorijas Ameļinas grāmatai "Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti" ("Liels un mazs", 2025);
  • Līva Piterāne par ilustrācijām Agneses Vanagas grāmatai "Kuš, bērniņ, klausies!" ("Zvaigzne ABC", 2025);
  • Marta Folkmane par ilustrācijām Sergeja Timofejeva grāmatai "Moka un Robers" ("Liels un mazs", 2025).

Pretendenti AS "Latvijas valsts meži" balvai "Jaunaudze" par debiju bērnu un jauniešu literatūrā un grāmatu mākslā:

  • Andris Akmentiņš, "Klātbūtne" ("Liels un mazs", 2026);
  • Mārīte Tabita Kalniņa, "Nejaucēni" ("Zvaigzne ABC", 2026);
  • Ivars Šteinbergs un Jurijs Tatarkins, "Ams, ams, ams!" ("Liels un mazs", 2025).

Tulkojumi:

"Jāņa Baltvilka balva 2026" tulkotajā literatūrā izceļ spilgtus Eiropas autoru un tulkotāju darbus. Šogad žūrijai visplašāk bija jāiepazīst tieši tulkotā bērnu un jauniešu literatūra, kas sarakstīta Eiropas valodās. Par Jāņa Baltvilka balvas starptautisko laureāti gandrīz vienbalsīgi tika atzīta norvēģu rakstniece Marija Parra par grāmatu "Mēs ar Tūru" ("Liels un mazs", 2025) un tās tulkotāja Jolanta Pētersone.

Tulkojumu kategorijā konkurēja pavisam 39 grāmatas un tulkojumu nominācijas "īsajā sarakstā" iekļuva četras no tām:

  • Marijas Parras grāmata "Mēs ar Tūru" ("Liels un mazs", 2025), no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone;
  • Sāras Jēgeres grāmata "Un pasaule, tā aizlido" ("Jānis Roze", 2026), no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga;
  • Vinko Mēderndorfera grāmata "Kā filmā" ("Aminori", 2025), no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena;
  • Sofijas un Amandas Šanfro "Žirafes sirds ir neparasti liela" ("Jānis Roze", 2025), no zviedru valodas tulkojusi Inga Mežaraupe.

Skolotāja Kristīne Apškalēja par norvēģu rakstnieces Marija Parras un tās tulkotājas Jolantas Pētersones grāmatu "Mēs ar Tūru": "Lieliska rakstniece un brīnišķīgas grāmatas, kuras lasa arī mūsdienu bērni tā, kā mutē kūst Latvijas zemenes. Un aizraujas arī vecāki un vecvecāki. Vislabāk, kad ir mirklis palasīt visiem kopā vai pa kārtiņai, sasēžoties aplī, – katrs pa rindkopai "

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Andris Akmentiņš, "Klātbūtne".
Andris Akmentiņš, "Klātbūtne".
Foto: Publicitātes

Andris Akmentiņš, "Klātbūtne". Mākslinieks Krišs Salmanis. "Liels un mazs".

Andra Akmentiņa pirmajā dzejas krājumā bērniem iekļauti 36 dzejoļi, kas tapuši ilgākā laika posmā. Dzejoļi izdzīvoti un uzrakstīti kopā ar dēliem – dvīņiem Edgaru un Bruno. Puikām augot, ir izaugusi arī grāmata, kurā bērnu un pieaugušo vieno klātbūtne – ne ar ko neaizstājams un ne par kādu naudu nenopērkams dārgums.

Grāmatā dzejoļi ir ekspresīvi un blīvi, tie rit strauji, tajos uzliesmo un risinās dramatiski konflikti, eksplodē traki joki un atklājas mīļums, kas vieno bērnus un vecākus. Autors spēlējas ar valodu, pieņem bērnu spēles noteikumus vai piedāvā savus, ievilinot lasītāju valodas biezoknī, kur tiek meklēti vārdi notikumiem un sajūtām – reizēm esoši, reizēm paša konstruēti.

Mākslinieks Krišs Salmanis grāmatai ilustrācijas veidojis no plastilīna. Tās ir tik košas un telpiskas, ka, lasot grāmatu, rodas nepārvarama vēlme ķerties pie plastilīna un izmēģināt šo tehniku pašam. Ilustrāciju tapšanā mākslinieks iedvesmojies ne vien no Andra Akmentiņa dzejoļiem, bet arī izveidojis personisku un aizkustinošu ilustrāciju stāstu par savu klātbūtni ar savu tēti.

Inese Zandere, "Skaidu pasaka".
Inese Zandere, "Skaidu pasaka".
Foto: Publicitātes

Inese Zandere, "Skaidu pasaka". Ilustratore Gundega Muzikante, "Liels un mazs".

Evelīna ir ēveļskaida no Kokpils, viņas mamma ir ēvele, bet tētis – stiprs un gluds dēlis, kurš devies pasaulē veikt svarīgu darbu. Meklējot tēti, Evelīna dodas ceļā, lai noskaidrotu savas saknes gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Grāmata piemērota bērniem, kuri tikai sāk lasīt patstāvīgi, vienlaikus piedāvājot arī dziļāku stāstu par piederību un sevis meklējumiem.

Viktorija Ameļina, "Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti".
Viktorija Ameļina, "Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti".
Foto: Publicitātes

Viktorija Ameļina, "Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti". Ilustrators Edmunds Jansons, no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova.

Ukraiņu rakstniece Viktorija Ameļina traģiski gāja bojā Ukrainā 2023. gadā Krievijas raķešu uzbrukumā Kramatorskai. Viena no ilustrācijām zīmēta, godinot rakstnieces piemiņu.

Eka ir mazs ekskavators, taču piedzīvojumi viņam ir lieli – kā īsts supervaronis Eka spēj gan pazudināt, gan izglābt pasauli. Viņš labprāt stāsta, kā ar kausu izsmēlis pusi jūras, kā nocēlis no debesīm zvaigzni, kā gandrīz aiznesis Antarktīdas leduskalnu. Šī ir ekogrāmata maziem bērniem, kas mantos apdraudēto Zemi un uzņemsies atbildību.

Mārīte Tabita Kalniņa, "Nejaucēni. Kā es pavadīju aizraujošu vasaru gandrīz bez interneta".
Mārīte Tabita Kalniņa, "Nejaucēni. Kā es pavadīju aizraujošu vasaru gandrīz bez interneta". 
Foto: Publicitātes

Mārīte Tabita Kalniņa, "Nejaucēni. Kā es pavadīju aizraujošu vasaru gandrīz bez interneta". "Zvaigzne ABC".

Ja esi bērns, nebrīnies, ka par daudz ko savā dzīvē nevari būt noteicējs. Tev vienīgajam visā 3.a klasē nav viedtālruņa, tāpēc klasesbiedri par tevi smejas, bet tavas stiprās puses nenovērtē. Tad vēl skolotāja sapukojas, ka tu un tava klase slikti pazīstat dabu, tāpēc uzdod jums visiem vasaras darbu. Ilgi gaidītajā brīvlaikā vecāki tevi kopā ar māsu iesēdina automašīnā un nogādā uz laukiem pie omes un opja (turklāt bez interneta!). Tur dzīvi bojā dažnedažādas nejaukas radības – odi, kāpuri, dēles, Kolorādo vaboles, dunduri, ērces, lap­utis... Bet tieši šo nejaucēnu dēļ tev dzimst radoša ideja, kā visiem mazliet atspēlēties. Kā tas izvērtās, lasi manu vasaras piedzīvojumu grāmatā! Galvenais varonis Māris. Grāmatas autore Mārīte Tabita Kalniņa ir žurnāliste, grāmatu apskatu veidotāja un mamma trim meitām. Viņa ne tikai daudz runā par lasīšanu un popularizē bērnu un pieaugušo literatūru, bet pēdējā laikā arī pati ir pievērsusies rakstīšanai – piepilda savu seno sapni. Mārītes lielākais iedvesmas avots ir daba un līdzcilvēki. "Nejaucēni" ir viņas debijas darbs bērnu literatūrā.

Šis ir sirsnīgs, mūsdienīgs, humorpilns un arī ļoti izzinošs stāsts par cilvēku savstarpējām attiecībām un attiecībām ar dabu. Darbs "Nejaucēni" bija nominēts arī "LALIGABA 2025" kategorijā "Labākais literatūras autordarbs bērniem".   

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