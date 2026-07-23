Gan teorētiski, gan praktiski ir iespējams bez avārijām braukt ļoti ātri – ātrāk nekā četras piektdaļas ripojošo kolēģu spēj pat iedomāties, nerunājot nemaz par satiksmes noteikumu visai zemo kontrolskaitļu ievērošanu, kuru savukārt tie paši 80 procenti braucēju nekad pilnībā kā dzelzs likumu nav pieņēmuši un pieņemt netaisās.

Limiti nav universāli

Vispārējos ātruma ierobežojumus (kuri Latvijā ir – domājam, jums tas zināms – 50 km/h apdzīvotās vietās un 90 vai pat mazāk par 80 km/h citur) saprātīgi domājošs cilvēks nevar uztvert citādi kā neizbēgami vajadzīgu, bet jau pašā būtībā smieklīgi (bēdīgi) nepilnīgu mēģinājumu ar vienkāršiem aritmētiskiem paņēmieniem risināt augstākās matemātikas uzdevumu. 

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