"Esam novērojuši, ka Eiropā ir simti, iespējams, pat tūkstoši cilvēku, kuri tērzēšanai profesionālajā vidē katru dienu meklē alternatīvu esošajiem un jau zināmajiem komunikāciju rīkiem, jo tajos kaut kas neapmierina. Mūsu darbiņš tagad ir viņus uzrunāt, jo viena no meklētajām alternatīvām esam mēs," saka Rolands Mesters, jaunuzņēmuma "Balsio" līdzdibinātājs un izpilddirektors.
Latvijā izveidotais tehnoloģiju jaunuzņēmums "Balsio" izstrādājis inovatīvu komandas un profesionālās saziņas lietotni. Vienkāršiem vārdiem sakot – tērzēšanas jeb sarakstīšanās digitālo rīku tikai un vienīgi darba vajadzībām. "Balsio" izvirzītais mērķis ir kļūt par Eiropas alternatīvu globālajiem tehnoloģiju milžiem, piemēram, "Slack", "Microsoft Teams" un "WhatsApp", kas pašos pamatos esot veidoti cilvēku privātai saziņai, tādēļ daudzos gadījumos profesionālām sarakstēm šīs "čata" platformas nav īsti piemērotas.
Ar pieredzi un pārliecību
"Balsio" dibinātāju kodolu veido pieredzējuši Latvijas tehnoloģiju vides uzņēmēji, kuriem aiz muguras jau ir liela mēroga panākumi starptautiskajā tirgū. Viens no viņiem ir Rolands Mesters, finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmuma "Nordigen" izveidotājs. Vadot "Nordigen", viņš tam palīdzējis kļūt par vienu no vadošajiem atvērtās banku sistēmas datu nodrošinātājiem Eiropā, aptverot tūkstošiem banku un piesaistot klientus visā pasaulē. "Nordigen" izveidotāji uzņēmumu sekmīgi attīstīja un vadīja līdz 2022. gadam, kad to pārdeva globālajam finanšu tehnoloģiju milzim "GoCardless". Šo darījumu joprojām uzskata par vienu no pēdējo gadu nozīmīgākajiem Latvijas jaunuzņēmumu vides veiksmes stāstiem.
"Kad pārdevām "Nordigen", sāku domāt, ko darīšu tālāk. Savulaik esmu izglītojies finanšu un ekonomikas jomā, taču sirdī un pēc aicinājuma esmu dedzīgs uzņēmējs. Jūtos labi, kad man visu laiku kaut kas ir jādara un par to jādomā. Divarpus gadus vēl nostrādāju pārdotajā "Nordigen", taču skaidri zināju, ka vēlos atkal iet šo pašu ceļu, kad ir tikai ideja un jaunuzņēmums jāattīsta no nulles.
Tā kopā ar tagadējo partneri Mārtiņu Spilneru domājām, ko mēs varētu darīt. Arī paši esam aktīvi "čatotāji", un vienā brīdī sapratām, ka privātajos saziņas rīkos darba sarunu notiek par daudz, ne vienmēr tas ir ērti un parocīgi, turklāt parasti sastopamies ar datu aizsardzību, piemēram, "WhatsApp" sarakstēs vienmēr ir redzams arī dalībnieka telefona numurs. Līdz ar to ideja par digitālā saziņas rīka izveidi tikai darba "čatiem" šķita pietiekami nozīmīga, un no pagājušā gada sākuma esam ķērušies šai lietai klāt.
Impulss bija arī Eiropas Savienības pieņemtajā regulā – esam viena no pirmajām lietotnēm Eiropā, kas izmanto Digitālo tirgu akta sniegtās iespējas. Tas nozīmē, ka no "Balsio" lietotnes var sūtīt un saņemt ziņas uz "WhatsApp", ļaujot nodalīt darba saraksti no privātās dzīves bez nepieciešamības klientiem instalēt citu programmu," aizrautīgi un pārliecībā par izdošanos stāsta Rolands Mesters.
Pieredze, aizrautība, pārliecība par ideju un arī kompetence – tas viss jau devis pirmos augļus. "Balsio" jau agrīnā darbības stadijā spējis piesaistīt 1,7 miljonus eiro lielu sēklas kapitālu no tādiem riska kapitāla fondiem kā "Change Ventures" un "DIG Ventures". Investori uzticas komandai, kas jau vienreiz pierādījusi spēju izveidot globāli konkurētspējīgu bizness biznesam tehnoloģiju produktu no nulles.
Nosaukums bez "putniem"
"Balsio" rīcībā esošais rīks mērķauditorijai iepriekš bijis pazīstams kā "Birdy-Chat". ""BirdyChat" lietojām apmēram gadu, taču tad sapratām, ka jau ir ļoti daudz rīku, kuru nosaukumā izmantots vārds "putni", tādēļ grūti izcelties. Domājot par nosaukuma maiņu, pārbaudījām tūkstošiem nosaukumu gandrīz visās pasaules valodās. Beigās nostrādāja tas, ka bija brīvs neitrāla vārda "balsio" domēns, tāpat tas arī labi skan latviski – atgādina "balsi"," vienkāršo pamatojumu sarežģītajam uzdevumam skaidro Rolands.
Nelielā, ne vairāk kā desmit speciālistu sastāvā "Balsio" izdevies izveidot saziņas platformu, kas piedāvāto iespēju ziņā ir līdzvērtīga globālo gigantu rīkiem, dažā ziņā tos pat pārspējot. "Patlaban pamatā esam piesaistījuši tehniķus. Pirms gadiem pieciem astoņu cilvēku komandai izveidot tik funkcionālu rīku būtu neiespējami, taču reāli ir uzlabojies MI, mūsu inženieri var piekļūt visām zināšanām un spējām, ko izmanto, piemēram, interneta milzis "Google". Rezultātā esam sasnieguši to, ka "Balsio" "čata" platformu var integrēt arī ar visām Eiropā izmantotajām datoru un mobilo telefonu lietotnēm, pārlūkiem un citām vietnēm," skaidro "Balsio" izpilddirektors.
Dažas galvenās "Balsio" priekšrocības un atšķirības. Pirmkārt, saziņa ārpus uzņēmuma robežām: atšķirībā no "Slack" vai "Teams", kas fokusējas uz iekšējo komunikāciju, "Balsio" ir īpaši pielāgots, lai uzņēmumi ērti sazinātos ar ārējiem kontaktiem – klientiem, partneriem un piegādātājiem. Otrkārt, privātums un datu dro-
šība: viss produkts izstrādāts un uzturēts Eiropas Savienībā, stingri ievērojot vietējās datu aizsardzības regulas. Tāpat lietotne arī piedāvā organizēt sarunas pa projektiem vai klientu tēmām. "Balsio" ne tikai darbojas uz visām populārākajām platformām – "macOS", "Windows", "iOS", "Android" un citām tīmekļa pārlūkā, bet arī ir jau lokalizēts lietotājiem visās Baltijas valstu, kā arī citur Eiropā visvairāk lietotajās valodās, pagaidām deviņās pēc skaita.
Labākā vieta jaunuzņēmumiem
Ikdiena "Balsio" izpilddirektoram paejot "kā viļņos". Vidēji reizi mēnesī viņš dodas darba komandējumos, lai tiktos ar partneriem, investoriem, piedalītos izstādēs un tiktos nepastarpināti ar klientiem, noskaidrojot – kas vēl nepieciešams platformas uzlabošanai. Jau tagad, platformas testu periodā, rīka izmantotāji skaitāmi vairākos desmitos tūkstošu. Ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī Nīderlandē, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Portugālē un citās Eiropas valstīs.
Šoruden Rolands devies arī uz ASV, kur Ņujorkā ticies ar potenciāliem investoriem. "Taču, runājot par to, kur šobrīd ir vislabākā un pateicīgākā vide jaunuzņēmumu attīstībai, es vienmēr saku, ka tā ir Latvija! Tās nav tikai emocijas, man ir argumenti: arī "Nordigen" savulaik izveidojām un attīstījām nekur citur, bet tieši šeit, Rīgā. Kad veidojām "Balsio" – arī tikai un vienīgi te, kā saka, pat acis nepamirkšķinot. Mums nav arī plāna vai turpmākas domas kaut kur pārvākties, jo viss, kas nepieciešams, ir tepat. Arī ļoti talantīgi speciālisti un darbinieki, kuri, protams, ir arī citur, taču šeit vismaz pagaidām par viņiem ir mazāka konkurence pieprasījumā. Pat Igaunijā šajā ziņā ir grūtāk, jo tur tehnoloģiju uzņēmumu ir vairāk.
Tāpat pie mums Latvijā ir arī lielisks jaunuzņēmumu regulējums un, manuprāt, sakarīga nodokļu sistēma. Arī noteikumi, kā uzņēmumi var piešķirt akcijas saviem darbiniekiem – uzskatu, ka šobrīd pie mums šī sistēma ir pati labākā pasaulē. Vēl kas – varu strādāt vidē, kur ir samērā maz trokšņa. Piemēram, Londonā vai citā megapolē kas tāds nav iespējams, bet šeit, Latvijā, vide ir mierīga, nenovērš no darba," Latviju slavē uzņēmējs Rolands Mesters.
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"Esam novērojuši, ka Eiropā ir simti, iespējams, pat tūkstoši cilvēku, kuri tērzēšanai profesionālajā vidē katru dienu meklē alternatīvu esošajiem un jau zināmajiem komunikāciju rīkiem, jo tajos kaut kas neapmierina. Mūsu darbiņš tagad ir viņus uzrunāt, jo viena no meklētajām alternatīvām esam mēs," saka Rolands Mesters, jaunuzņēmuma "Balsio" līdzdibinātājs un izpilddirektors.
Latvijā izveidotais tehnoloģiju jaunuzņēmums "Balsio" izstrādājis inovatīvu komandas un profesionālās saziņas lietotni. Vienkāršiem vārdiem sakot – tērzēšanas jeb sarakstīšanās digitālo rīku tikai un vienīgi darba vajadzībām. "Balsio" izvirzītais mērķis ir kļūt par Eiropas alternatīvu globālajiem tehnoloģiju milžiem, piemēram, "Slack", "Microsoft Teams" un "WhatsApp", kas pašos pamatos esot veidoti cilvēku privātai saziņai, tādēļ daudzos gadījumos profesionālām sarakstēm šīs "čata" platformas nav īsti piemērotas.
Ar pieredzi un pārliecību
"Balsio" dibinātāju kodolu veido pieredzējuši Latvijas tehnoloģiju vides uzņēmēji, kuriem aiz muguras jau ir liela mēroga panākumi starptautiskajā tirgū. Viens no viņiem ir Rolands Mesters, finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmuma "Nordigen" izveidotājs. Vadot "Nordigen", viņš tam palīdzējis kļūt par vienu no vadošajiem atvērtās banku sistēmas datu nodrošinātājiem Eiropā, aptverot tūkstošiem banku un piesaistot klientus visā pasaulē. "Nordigen" izveidotāji uzņēmumu sekmīgi attīstīja un vadīja līdz 2022. gadam, kad to pārdeva globālajam finanšu tehnoloģiju milzim "GoCardless". Šo darījumu joprojām uzskata par vienu no pēdējo gadu nozīmīgākajiem Latvijas jaunuzņēmumu vides veiksmes stāstiem.
"Kad pārdevām "Nordigen", sāku domāt, ko darīšu tālāk. Savulaik esmu izglītojies finanšu un ekonomikas jomā, taču sirdī un pēc aicinājuma esmu dedzīgs uzņēmējs. Jūtos labi, kad man visu laiku kaut kas ir jādara un par to jādomā. Divarpus gadus vēl nostrādāju pārdotajā "Nordigen", taču skaidri zināju, ka vēlos atkal iet šo pašu ceļu, kad ir tikai ideja un jaunuzņēmums jāattīsta no nulles.
Tā kopā ar tagadējo partneri Mārtiņu Spilneru domājām, ko mēs varētu darīt. Arī paši esam aktīvi "čatotāji", un vienā brīdī sapratām, ka privātajos saziņas rīkos darba sarunu notiek par daudz, ne vienmēr tas ir ērti un parocīgi, turklāt parasti sastopamies ar datu aizsardzību, piemēram, "WhatsApp" sarakstēs vienmēr ir redzams arī dalībnieka telefona numurs. Līdz ar to ideja par digitālā saziņas rīka izveidi tikai darba "čatiem" šķita pietiekami nozīmīga, un no pagājušā gada sākuma esam ķērušies šai lietai klāt.
Impulss bija arī Eiropas Savienības pieņemtajā regulā – esam viena no pirmajām lietotnēm Eiropā, kas izmanto Digitālo tirgu akta sniegtās iespējas. Tas nozīmē, ka no "Balsio" lietotnes var sūtīt un saņemt ziņas uz "WhatsApp", ļaujot nodalīt darba saraksti no privātās dzīves bez nepieciešamības klientiem instalēt citu programmu," aizrautīgi un pārliecībā par izdošanos stāsta Rolands Mesters.
Pieredze, aizrautība, pārliecība par ideju un arī kompetence – tas viss jau devis pirmos augļus. "Balsio" jau agrīnā darbības stadijā spējis piesaistīt 1,7 miljonus eiro lielu sēklas kapitālu no tādiem riska kapitāla fondiem kā "Change Ventures" un "DIG Ventures". Investori uzticas komandai, kas jau vienreiz pierādījusi spēju izveidot globāli konkurētspējīgu bizness biznesam tehnoloģiju produktu no nulles.
Nosaukums bez "putniem"
"Balsio" rīcībā esošais rīks mērķauditorijai iepriekš bijis pazīstams kā "Birdy-Chat". ""BirdyChat" lietojām apmēram gadu, taču tad sapratām, ka jau ir ļoti daudz rīku, kuru nosaukumā izmantots vārds "putni", tādēļ grūti izcelties. Domājot par nosaukuma maiņu, pārbaudījām tūkstošiem nosaukumu gandrīz visās pasaules valodās. Beigās nostrādāja tas, ka bija brīvs neitrāla vārda "balsio" domēns, tāpat tas arī labi skan latviski – atgādina "balsi"," vienkāršo pamatojumu sarežģītajam uzdevumam skaidro Rolands.
Nelielā, ne vairāk kā desmit speciālistu sastāvā "Balsio" izdevies izveidot saziņas platformu, kas piedāvāto iespēju ziņā ir līdzvērtīga globālo gigantu rīkiem, dažā ziņā tos pat pārspējot. "Patlaban pamatā esam piesaistījuši tehniķus. Pirms gadiem pieciem astoņu cilvēku komandai izveidot tik funkcionālu rīku būtu neiespējami, taču reāli ir uzlabojies MI, mūsu inženieri var piekļūt visām zināšanām un spējām, ko izmanto, piemēram, interneta milzis "Google". Rezultātā esam sasnieguši to, ka "Balsio" "čata" platformu var integrēt arī ar visām Eiropā izmantotajām datoru un mobilo telefonu lietotnēm, pārlūkiem un citām vietnēm," skaidro "Balsio" izpilddirektors.
Dažas galvenās "Balsio" priekšrocības un atšķirības. Pirmkārt, saziņa ārpus uzņēmuma robežām: atšķirībā no "Slack" vai "Teams", kas fokusējas uz iekšējo komunikāciju, "Balsio" ir īpaši pielāgots, lai uzņēmumi ērti sazinātos ar ārējiem kontaktiem – klientiem, partneriem un piegādātājiem. Otrkārt, privātums un datu dro-
šība: viss produkts izstrādāts un uzturēts Eiropas Savienībā, stingri ievērojot vietējās datu aizsardzības regulas. Tāpat lietotne arī piedāvā organizēt sarunas pa projektiem vai klientu tēmām. "Balsio" ne tikai darbojas uz visām populārākajām platformām – "macOS", "Windows", "iOS", "Android" un citām tīmekļa pārlūkā, bet arī ir jau lokalizēts lietotājiem visās Baltijas valstu, kā arī citur Eiropā visvairāk lietotajās valodās, pagaidām deviņās pēc skaita.
Labākā vieta jaunuzņēmumiem
Ikdiena "Balsio" izpilddirektoram paejot "kā viļņos". Vidēji reizi mēnesī viņš dodas darba komandējumos, lai tiktos ar partneriem, investoriem, piedalītos izstādēs un tiktos nepastarpināti ar klientiem, noskaidrojot – kas vēl nepieciešams platformas uzlabošanai. Jau tagad, platformas testu periodā, rīka izmantotāji skaitāmi vairākos desmitos tūkstošu. Ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī Nīderlandē, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Portugālē un citās Eiropas valstīs.
Šoruden Rolands devies arī uz ASV, kur Ņujorkā ticies ar potenciāliem investoriem. "Taču, runājot par to, kur šobrīd ir vislabākā un pateicīgākā vide jaunuzņēmumu attīstībai, es vienmēr saku, ka tā ir Latvija! Tās nav tikai emocijas, man ir argumenti: arī "Nordigen" savulaik izveidojām un attīstījām nekur citur, bet tieši šeit, Rīgā. Kad veidojām "Balsio" – arī tikai un vienīgi te, kā saka, pat acis nepamirkšķinot. Mums nav arī plāna vai turpmākas domas kaut kur pārvākties, jo viss, kas nepieciešams, ir tepat. Arī ļoti talantīgi speciālisti un darbinieki, kuri, protams, ir arī citur, taču šeit vismaz pagaidām par viņiem ir mazāka konkurence pieprasījumā. Pat Igaunijā šajā ziņā ir grūtāk, jo tur tehnoloģiju uzņēmumu ir vairāk.
Tāpat pie mums Latvijā ir arī lielisks jaunuzņēmumu regulējums un, manuprāt, sakarīga nodokļu sistēma. Arī noteikumi, kā uzņēmumi var piešķirt akcijas saviem darbiniekiem – uzskatu, ka šobrīd pie mums šī sistēma ir pati labākā pasaulē. Vēl kas – varu strādāt vidē, kur ir samērā maz trokšņa. Piemēram, Londonā vai citā megapolē kas tāds nav iespējams, bet šeit, Latvijā, vide ir mierīga, nenovērš no darba," Latviju slavē uzņēmējs Rolands Mesters.
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