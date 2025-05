Sestdien, 17. maijā, Liepājā aizvadīts pirmais alternatīvās mūzikas festivāls "Rock revolūcija", kas izpelnījies lielu apmeklētāju atsaucību un pulcējis simtiem skatītāju. Pasākuma programmā bija iekļauta aizraujoša paneļdiskusija par alternatīvās mūzikas attīstību, kā arī plaša koncertprogramma, kas turpinājās līdz pat rīta gaismai.

Festivāls sākās ar paneļdiskusiju Liepājas Leļļu teātra telpās, kas izvērtās par ārkārtīgi interesantu sarunu par alternatīvās mūzikas attīstību, nākotni, ceļiem un šķēršļiem. Diskusijā piedalījās pārstāvji no grupām SEVER, Hypervert, Mattergy un Bloody Heels, to vadīja Latvijas Rokmūzikas asociācijas pārstāvji Jānis Bukums un Uģis Higo Glāzītis. Saruna kļuva par vērtīgu platformu, kur mūziķi atklāti dalījās gan ar saviem stāstiem, gan ierosinājumiem alternatīvās mūzikas attīstībai. Video ieraksts no diskusijas drīzumā būs pieejams visiem interesentiem.

Vakara koncertprogramma klubā KURSA sākās plkst. 21.00 un turpinājās līdz pat 4.00 no rīta, pārvēršot telpu par īstu alternatīvās mūzikas epicentru. Uz skatuves kāpa spilgtas un enerģiskas pašmāju grupas – Sever, Bloody Heels, Hypervert, Mattergy un Nettletie –, apliecinot šī žanra daudzveidību, spēku un radošo potenciālu Latvijā. Vakara kulminācijā publiku pārsteidza vizuāli iespaidīga performace no Monday in Space, noslēdzot festivālu ar spēcīgu un mākslinieciski bagātīgu akcentu.

Festivāla rīkotāji – Rita Lielāmure, Kristaps Žilinskis un Jānis Vadonis – ar gandarījumu atzīst, ka pasākums bijis ļoti veiksmīgs.

"Šāds notikums apliecina, ka Latvijā pastāv liela interese par alternatīvo mūziku un cilvēkiem trūkst šāda veida platformu. Ir svarīgi dot iespēju jaunām un pieredzējušām grupām uzstāties, augt un tikt sadzirdētām. Mēs redzam, ka šādam festivālam ir nākotne," norāda organizatori.

Ņemot vērā pozitīvo pieredzi un lielo apmeklētāju interesi, "Rock revolūcija" komanda apņemas šo festivālu veidot par ikgadēju tradīciju, lai stiprinātu alternatīvās mūzikas scēnu Latvijā.

Festivāls norisinājās ar Nodibinājuma "Liepāja 2027" un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu. Pateicamies arī visiem festivāla draugiem un partneriem: Latvijas Rokmūzikas asociācija, LRMA Rock Radio, Radio SWH Rock, Radio SWH LV, MUZIKASAVOTS.lv, klubs KURSA, Liepājas Leļļu Teātris, 100db, SUBSCENE production, PXB.lv, Blaķene bārs, VENDEN, Bauskas alus, Jim Beam, ABC print, Cits Kvartāls un Retro garāža.

+10 foto "Rock revolūcija" Liepājā Jauns alternatīvās mūzikas festivāls "Rock revolūcija" veiksmīgi startē Liepājā "Rock revolūcija" Liepājā.