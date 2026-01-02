Mākslīgais intelekts (MI) šķietami nemanāmi pārveido to, kā dzīvojam, strādājam un komunicējam. Bieži vien pat nenojaušam, ka aiz kāda procesa, funkcijas stāv mākslīgais intelekts – tik ļoti tas ir savijies ar mūsu ikdienu. Tā rīki tiek izmantoti gan darba vajadzībām, gan arī izglītībā un cilvēku personīgajām vajadzībām, piemēram, lai iegūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem arī par tādām nopietnām tēmām kā veselība, bērnu kopšana, finanses. Cik aktīvi izmantojam MI? Cik ļoti tam uzticamies? Un kas būtu jāievēro, lai tā lietošana būtu droša un efektīva?

2025. gadā mākslīgo intelektu izmantojuši 35,1% interneta lietotāju Latvijā – tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes ikgadējā iedzīvotāju aptauja par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās. Galvenokārt MI tika lietots privātām vajadzībām (28%), 15,5% iedzīvotāju minēja, ka izmantojuši to darbam, savukārt 8,2% izmantoja MI izglītības procesā. Visaktīvākie mākslīgā intelekta lietotāji ir jaunieši vecumā no 16 līdz 24 gadiem, un viņi MI lieto gan privātajām vajadzībām, gan mācībām. 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Elizabete Gulbe stāsta, ka mākslīgais intelekts skolēniem ir gan palīgs, gan arī liels kārdinājums: “Ir skolēni, kuri to izmanto, lai vienkāršotu sarežģītas tēmas, smeltos idejas, bet citi MI izvēlas kā īsāko un vienkāršāko ceļu – lai “uzrakstītu” esejas, projektus, un te skaidrs, ka MI to izdara skolēnu vietā. MI skolēnu ikdienu un sekmes ietekmē dažādi – kādam tas palīdz sakārtot domas, citiem rada ilūziju par labāku sniegumu.” 

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē