Koša tamborēta jaka

Jakas iedvesmai kalpoja koši batikota dzija. Lai raibumu varētu mazliet darīt rāmu, piemeklēta atbilstošas krāsas un faktūras dzija. Jaka veidota kā viena vesela bez vīlēm.
Materiāli
- Dažādu veidu vilna, pusvilna
- Tamboradata nr. 3
- Tunēziskā tamboradata nr. 3,5
Darba gaita
Jakai izmantotas dažāda veida cilpiņu, stabiņu, kā arī tīto un apvīto valdziņu kombinācijas. Lai jaku padarītu efektīgāku, atsevišķos laukumos ir ietamborēti dažādu veidu tunēziskā tamborējuma raksti.
Daudzi elementi sākas no apļa un turpinājumā veido pusapļus, līdz tie pietamborēti pie iepriekš uztamborētiem fragmentiem. Dažkārt problemātiskāk ir aptamborēt tunēziskā tamborējuma malas, jo mainās tamborējuma blīvumi. Bet katras grūtības ir jauns izaicinājums.
Tamborējot visu laiku ļoti strikti jāturas pie izvēlētās piegrieztnes, jo dažādie blīvumi un atšķirīgie materiāli mēdz izspēlēt visādus jokus.
Jakas malas aptamborētas ar vienkrāsainu maliņu, tā palīdzot nolīdzināt tamborējuma apdares tiesu.
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Jakas iedvesmai kalpoja koši batikota dzija. Lai raibumu varētu mazliet darīt rāmu, piemeklēta atbilstošas krāsas un faktūras dzija. Jaka veidota kā viena vesela bez vīlēm.
Materiāli
- Dažādu veidu vilna, pusvilna
- Tamboradata nr. 3
- Tunēziskā tamboradata nr. 3,5
Darba gaita
Jakai izmantotas dažāda veida cilpiņu, stabiņu, kā arī tīto un apvīto valdziņu kombinācijas. Lai jaku padarītu efektīgāku, atsevišķos laukumos ir ietamborēti dažādu veidu tunēziskā tamborējuma raksti.
Daudzi elementi sākas no apļa un turpinājumā veido pusapļus, līdz tie pietamborēti pie iepriekš uztamborētiem fragmentiem. Dažkārt problemātiskāk ir aptamborēt tunēziskā tamborējuma malas, jo mainās tamborējuma blīvumi. Bet katras grūtības ir jauns izaicinājums.
Tamborējot visu laiku ļoti strikti jāturas pie izvēlētās piegrieztnes, jo dažādie blīvumi un atšķirīgie materiāli mēdz izspēlēt visādus jokus.
Jakas malas aptamborētas ar vienkrāsainu maliņu, tā palīdzot nolīdzināt tamborējuma apdares tiesu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem