Mākslīgais intelekts īsti nerada neko jaunu — tas atgremo: karikatūrista Gata Šļūkas pieredze

Gatis Šļūka
Gatis Šļūka / Latvijas Avīze
2026. gada 10. februāris, 09:12
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 10. februāris, 09:12
Foto: Gatis Šļūka

Man ļoti patīk mūzika, bet neinteresē tāda, kuru radījis mākslīgais intelekts (MI). Man ir svarīgs mākslas darba autors. Un ticu, ka ne tikai man.

Karikatūrists Gatis Šļūka.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Bija ceturtdienas rīts, priekšā gaidāmā olimpisko spēļu atklāšana, un lēnām sāku prātot par karikatūru ideju "Latvijas Avīzei". Manā prātā griezās olimpiskie apļi… Tīrot zobus, telefonā klausījos politisko apskatnieku viedokļus par notiekošo Ukrainā, par kārtējo Krievijas masveida uzbrukumu enerģētikas infrastruktūrai. Un tad manā galvā olimpiskie apļi saslēdzās ar raķešu mērķiem. Kā parasti, vispirms izveidoju ātro idejas skici. Un vēlāk ķēros pie karikatūras zīmēšanas.

Olimpisko spēļu atklāšanas rītā tā bija publicēta "Latvijas Avīzes" komentāru un viedokļu lappusē. Un tās pašas dienas rītā to publicēju arī savos "@KarikaturaLv" soctīklos. Tā sāka savu ceļu pa pasauli. Bija patīkami redzēt, ka daudzi par konkrēto tēmu ir līdzīgās domās kā es. Un tad es ieraudzīju to – šo pašu savu karikatūru, bet jau pārveidotu ar mākslīgā intelekta rīkiem un, protams, bez atsauces uz autoru. Tā nav pirmā reize, kad kāds tā rīkojas, bet pirmo reizi tas aizgāja tik plaši.

Pa kreisi – karikatūra, kas olimpisko spēļu atklāšanas rītā bija publicēta "Latvijas Avīzē" un autora soctīklu kontos. Augšā – mākslīgā intelekta veidots plaģiāts, kas dienu vēlāk parādījās sociālajā vietnē "X" un ar ko dalījās daudzi lietotāji.
Foto: Ekrānuzņēmums/X

Dienu pēc tam, kad šis plaģiāts bija jau plaši izplatījies un saņēmis interneta lietotāju reakcijas, tā publicētājs sazinājās ar mani un atvainojās, viņš neesot zinājis, ka tas ir MI radīts attēls… Neatceroties, kur tieši to atradis, it kā kaut kur "Threads" platformā. Pēc mana lūguma viņš dzēsa savu ierakstu ar MI darinājumu.

Tātad cilvēks ieraudzīja nezināmas izcelsmes attēlu bez paraksta, kas viņu uzrunāja, un, neko ļaunu nedomādams, ar to dalījās. Ir teiciens "ceļš uz elli bruģēts ar labiem nodomiem".

Nav iespējams pārbaudīt, vai viņš bija ieguvējs vai zaudētājs, pārpublicējot šo plaģiātu. Taču no sarakstes varēja nojaust, ka viņa reputācija bija diezgan cietusi un viņš meklēja veidus, kā ar godu izkļūt no šīs situācijas.

Kā tas ietekmē oriģinālā darba autoru?

Tā vietā, lai oriģinālais darbs turpinātu iesākto skrējienu pa internetu un sasniegtu plašāku auditoriju, stafetes kociņu pārņem arī šis plaģiāts. Tādējādi oriģinālās karikatūras autors sasniedz mazāku auditoriju un, iespējams, neiegūst kādu jaunu sadarbības piedāvājumu vai citu ieguvumu, kas varētu viņam palīdzēt radīt jaunus darbus arī nākotnē.

Kāpēc cilvēki vispār rada šādus pakaļdarinājumus? Šādos gadījumos taču katram būs redzams, ka tas ir zagts materiāls, jo gan ideja, gan arī kompozīcija ir precīzi tāda pati kā oriģinālajai karikatūrai.

Ne tik sen kādā "Facebook" profilā uzgāju kādu ļoti vecu savu karikatūru. Skaidrs, ka mans zīmēšanas stils laika gaitā diezgan pamainījies, bet, skatoties uz šo attēlu, kaut kas likās savāds. Vai tiešām es toreiz tā zīmēju? Kāpēc tik lielas acu zīlītes un skatiens tāds duļķains? Atšķirot savā karikatūru grāmatā īsto zīmējumu, secināju, ka šī nemaz nav mana karikatūra, bet kaut kas ļoti līdzīgs. Vaicāju attēla publicētājam, kā šis attēls iegūts. Saņēmu atbildi, ka kaut kad pasen esot uziets internetā, lejuplādēts un tagad atbilstošā situācijā izmantots. Jautājums palika neatbildēts, kurš un kāpēc bija ap to darbojies.

Nākamreiz, redzot karikatūru vai ilustrāciju, pievērs uzmanību parakstam. Ja uz tās nav paraksta vai nav saprotama attēla izcelsme, tad ieteicams ar tādu nedalīties. Tas svarīgi arī attiecībā uz fotogrāfijām (īpaši tām, kas pasniegtas kā vēsturiskas), lai pēc laika mēs visi nepeldētu anonīmā MI attēlu putrā un viltus realitātē. Ir viegli atrast zīmējuma autoru, iemetot pakaļdarinājumu "Google" attēlu meklētājā. Tas uzreiz norāda uz oriģinālu.

Ar to tad arī droši dalieties, un ieguvējs būsiet gan jūs, gan darba autors, un, iespējams, pasaule būs kļuvusi mazliet labāka.

Ja pamani kādu MI plaģiātu, kas veidots no kāda cita oriģināldarba, dod ziņu oriģinālā darba autoram. Šajos minētajos gadījumos tikai tādā veidā es nonācu pie šīm publikācijām. Paldies visiem, kuri norādīja mani kā oriģinālās karikatūras autoru.

Kā dalīties ar karikatūru? Lietot "Share" un "Repost" pogas soctīklos, tādējādi arī nākamais cilvēks, kurš ieraudzīs konkrēto zīmējumu vai attēlu, varēs atrast oriģinālo ierakstu un tā kontekstu.

Kā to nevajag darīt? Nevajadzētu lejuplādēt attēlu savā datorā vai telefonā un pēc tam publicēt bez jebkādas atsauces uz autoru vai autora atzīmēšanas ("ietagošanas").

MI īsti nerada neko jaunu, tas tikai atgremo

Vēl atgriežoties pie olimpisko spēļu tēmas – ir skumji redzēt, ka lieli uzņēmumi un turīgas kompānijas izmanto MI darinājumus tur, kur varētu atbalstīt un algot īstus māksliniekus.

Un bieži vien tas tikai kaitē viņu tēlam. MI veidotas animācijas video, kas tika pārraidīts olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā miljardiem cilvēku visā pasaulē. Un tas notiek Itālijā! Valstī, kas tik bagāta ar mākslas tradīcijām.

Skaidrs, ka cilvēki nebeigs lietot MI, džins no pudeles ir izlaists un to vairs atpakaļ nedabūt, bet var taču to izmantot jēdzīgākā veidā. Diez vai MI attēlu veidošana tāds ir.

Iespējams, esat dzirdējuši par MI ietekmi uz apkārtējo vidi un lielo resursu patēriņu? Informāciju par to ir viegli sameklēt. Vēl viens no iemesliem, kāpēc nelietot MI bez mērķa un jēgas.

Kā zināms, MI īsti nerada neko jaunu, tas tikai atgremo un samaisa jau kaut kur pieejamo materiālu, tāpēc no MI nevajadzētu gaidīt jaunas ģeniālas idejas, bet vairāk to izmantot rutīnas darbos. Viena no ilustratorēm, kura iestājās par skaidru regulējumu un autortiesībām attiecībā uz MI sākuma stadijā, bija Karla Ortiza. Nu jau daudzi ir aizmirsuši, kā MI sāka savu darbību un savāca pirmos lielos datu daudzumus un cik "legāli" tas notika. Citāts no viņas bloga 2022. gada ieraksta: "Mākslīgā intelekta uzņēmumi apgalvoja, ka sniedz mākslu masām, bet, kā es to redzu un kā lietas pašlaik ir, viņi masām tikai deva potenciālu mākslas darbu zādzību/plaģiātu." Un diemžēl daudzi tieši tā to arī izmanto…

Ir arī labas ziņas saistībā ar šo tēmu. Pēc mākslinieku iebildumiem pasaulē lielākā komiksu izstāde "San Diego Comic-Con" ir aizliegusi izstādīt mākslīgā intelekta darbus savā 2026. gada mākslas izstādē, kas atšķirībā no galvenā pasākuma ir bez maksas un atvērta sabiedrībai.

Nav tā, ka mākslinieku viedoklis nevienam nerūp, bet, protams, nākotnē novilkt robežu starp MI un cilvēku radītiem darbiem kļūs arvien grūtāk, tas droši vien vairāk būs uzticēšanās un sirdsapziņas jautājums. Mākslīgo intelektu lieto atbildīgi! Nekļūsti pats par karikatūru!

karikatura.lv.

