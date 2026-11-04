Pirms 50 gadiem, 4. novembrī, atjaunotajā Rīgas Pēterbaznīcas tornī pirmo reizi tika izmēģināta zvanu spēles ieraksta "Rīga dimd" atskaņošana, un nākamajā dienā, 5. novembrī, tautasdziesmas melodija sāka skanēt regulāri, atzīmējot katru pilnu stundu.
Tādējādi viens no Rīgas simboliem – Sv. Pētera baznīca – pēc 35 gadu pārtraukuma atkal bija ierunājies. Pirms Otrā pasaules kara stundas iezvanīja baznīcas torņa pulkstenis, bet 1972. gadā kā ārējs līdzinieks agrākajam Armēnijā izgatavotais vairs nebija tik daudzfunkcionāls. Turklāt padomju laikrādis gan tobrīd, gan vēlāk mēdza niķoties. Ierakstam "Rīga dimd" ar pulksteni bija vien pastarpināts sakars, jo melodija skanēja no magnetofona. Avīze "Rīgas Balss" pirms 50 gadiem 5. novembrī par Vecrīgas jaunuma ieviešanu rakstīja: "Tika izmēģināta aparatūra. Kopā ar visiem sava darba rezultātus vēroja un vērtēja inženieri, Rīgas apgaismes uzņēmuma ierīču regulētāji, radiotranslācijas mezgla darbinieki. Viņiem pēdējās dienas bija ļoti spraigas. Tika uzstādīta no Kijevas atsūtītā skaņu pastiprināšanas aparatūra, 53 metru augstumā nostiprināja skaļruņu sistēmas, kas izgatavotas Leņingradā. Magnetofona kasetes apritināja simtiem metru lentes. Lai ierakstītu melodiju, rīdzinieki brauca uz Kauņu, kur dzīvo pazīstamie lietuviešu komponisti tēvs un dēls Viktors un Ģedrus Kupreviči. Viņu vārds mums visiem saistās ar pazīstamajām Kauņas zvanu spēlēm. Kupreviču repertuārā ir apmēram 500 savu skaņdarbu, dažādu tautu melodijas, Baha, Šopēna, Čaikovska, Mocarta darbi pilsētas vēstures muzeja tornī iemontētu 35 zvanu izpildījumā. Ģedrus Kuprevičs uzrakstīja divus "Rīga dimd" aranžējumus zvanu izpildījumam. Vienu no tiem izmantos Pēterbaznīcas torņa pulksteņa sitienu muzikālajam pavadījumam." Sv. Pētera baznīcas pulksteni ar četrām ciparnīcām pērn atjaunoja un noregulēja Vācijas pulksteņmeistari. Par īstu zvanu skaņu pievienošanu laikrādim jaunie dievnama saimnieki – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Vācu Svētā Pētera draudzes nodibinājums – izteikušies, ka tam vajadzētu lielus līdzekļus, turklāt atjaunotā torņa konstrukcijas zvaniem nav paredzētas. Tūrisma informācijā par Rīgas Sv. Pētera baznīcas pulksteņa melodiju "Rīga dimd" teikts, ka tā tagad skanot vien piecreiz dienā – plkst. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 un 21.00.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem "BRĪVĀ TĒVIJA", 1926. GADA 4. NOVEMBRĪ
Radiofons ejošā vilcienā. Lai uzlabotu dzelzceļu pasažieru ērtības, ir izvirzījies jautājums par radiofona ierīkošanu ejošos vilcienos. Lai noskaidrotu, cik izmaksātu šis jaunievedums vienā vagonā un vai ir iespējams bez traucējumiem uztvert radiostacijas programmu, dzelzceļu virsvalde ierīkos vienā gaitas vagonā radiofonu uztveršanas iekārtu. Šo vagonu varēs pēc kārtas piekabināt visu virzienu vilcieniem, lai noskaidrotu, kādi panākumi gūstami atsevišķos valsts novados. Neērtības radio uztverošās antenas ierīkošanā sagādā mūsu zemie tilti un staciju piebrauktuves. Ja izmēģināšanas rezultāti būs labvēlīgi, tad jau tuvākā nākotnē radiofonus ierīkos pasažieru vagonos, kuru kupejas ar klausāmiem aparātiem būs pieietamas pasažieriem par lētu maksu. Bez tam vēl ir nodomāts raidīt un uztvert ejošā vilcienā bezdrāts telefona sarunas. Priekšdarbi jau uzsākti.
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Pirms 50 gadiem, 4. novembrī, atjaunotajā Rīgas Pēterbaznīcas tornī pirmo reizi tika izmēģināta zvanu spēles ieraksta "Rīga dimd" atskaņošana, un nākamajā dienā, 5. novembrī, tautasdziesmas melodija sāka skanēt regulāri, atzīmējot katru pilnu stundu.
Tādējādi viens no Rīgas simboliem – Sv. Pētera baznīca – pēc 35 gadu pārtraukuma atkal bija ierunājies. Pirms Otrā pasaules kara stundas iezvanīja baznīcas torņa pulkstenis, bet 1972. gadā kā ārējs līdzinieks agrākajam Armēnijā izgatavotais vairs nebija tik daudzfunkcionāls. Turklāt padomju laikrādis gan tobrīd, gan vēlāk mēdza niķoties. Ierakstam "Rīga dimd" ar pulksteni bija vien pastarpināts sakars, jo melodija skanēja no magnetofona. Avīze "Rīgas Balss" pirms 50 gadiem 5. novembrī par Vecrīgas jaunuma ieviešanu rakstīja: "Tika izmēģināta aparatūra. Kopā ar visiem sava darba rezultātus vēroja un vērtēja inženieri, Rīgas apgaismes uzņēmuma ierīču regulētāji, radiotranslācijas mezgla darbinieki. Viņiem pēdējās dienas bija ļoti spraigas. Tika uzstādīta no Kijevas atsūtītā skaņu pastiprināšanas aparatūra, 53 metru augstumā nostiprināja skaļruņu sistēmas, kas izgatavotas Leņingradā. Magnetofona kasetes apritināja simtiem metru lentes. Lai ierakstītu melodiju, rīdzinieki brauca uz Kauņu, kur dzīvo pazīstamie lietuviešu komponisti tēvs un dēls Viktors un Ģedrus Kupreviči. Viņu vārds mums visiem saistās ar pazīstamajām Kauņas zvanu spēlēm. Kupreviču repertuārā ir apmēram 500 savu skaņdarbu, dažādu tautu melodijas, Baha, Šopēna, Čaikovska, Mocarta darbi pilsētas vēstures muzeja tornī iemontētu 35 zvanu izpildījumā. Ģedrus Kuprevičs uzrakstīja divus "Rīga dimd" aranžējumus zvanu izpildījumam. Vienu no tiem izmantos Pēterbaznīcas torņa pulksteņa sitienu muzikālajam pavadījumam." Sv. Pētera baznīcas pulksteni ar četrām ciparnīcām pērn atjaunoja un noregulēja Vācijas pulksteņmeistari. Par īstu zvanu skaņu pievienošanu laikrādim jaunie dievnama saimnieki – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Vācu Svētā Pētera draudzes nodibinājums – izteikušies, ka tam vajadzētu lielus līdzekļus, turklāt atjaunotā torņa konstrukcijas zvaniem nav paredzētas. Tūrisma informācijā par Rīgas Sv. Pētera baznīcas pulksteņa melodiju "Rīga dimd" teikts, ka tā tagad skanot vien piecreiz dienā – plkst. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 un 21.00.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem "BRĪVĀ TĒVIJA", 1926. GADA 4. NOVEMBRĪ
Radiofons ejošā vilcienā. Lai uzlabotu dzelzceļu pasažieru ērtības, ir izvirzījies jautājums par radiofona ierīkošanu ejošos vilcienos. Lai noskaidrotu, cik izmaksātu šis jaunievedums vienā vagonā un vai ir iespējams bez traucējumiem uztvert radiostacijas programmu, dzelzceļu virsvalde ierīkos vienā gaitas vagonā radiofonu uztveršanas iekārtu. Šo vagonu varēs pēc kārtas piekabināt visu virzienu vilcieniem, lai noskaidrotu, kādi panākumi gūstami atsevišķos valsts novados. Neērtības radio uztverošās antenas ierīkošanā sagādā mūsu zemie tilti un staciju piebrauktuves. Ja izmēģināšanas rezultāti būs labvēlīgi, tad jau tuvākā nākotnē radiofonus ierīkos pasažieru vagonos, kuru kupejas ar klausāmiem aparātiem būs pieietamas pasažieriem par lētu maksu. Bez tam vēl ir nodomāts raidīt un uztvert ejošā vilcienā bezdrāts telefona sarunas. Priekšdarbi jau uzsākti.
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