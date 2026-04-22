Jēkabpils novada iedzīvotāji pretojas septiņu jaunu dabas liegumu izveidošanai, kas liedz viņiem izmantot zemi pēc saviem ieskatiem. Iedzīvotāji uzskata, ka šie liegumi lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām – pļavām, ganībām un tīrumiem – ir papildu slogs, kas rada viņiem zaudējumus.
Jēkabpils novada Zasas pagasta piemājas saimniecības "Dzintari" īpašnieks Juris Krūmiņš stāsta, ka viņam piederošajiem 35,8 hektāriem meliorētās, lauksaimniecībā izmantojamās un meža zemes liegums noteikts 9,74 hektāru platībā jeb teju trešdaļai no kopplatības. "Par to, ka trešdaļu man piederošās zemes paredzēts iekļaut jaunveidojamā dabas liegumā, pirmoreiz uzzināju 2024. gada decembrī," turpina Juris. "Kā man paskaidroja Dabas aizsardzības pārvalde, liegums esot vajadzīgs dabisko zālāju saglabāšanai un ar tiem saistīto sugu dzīvotnēm. Gadiem ilgi savā piemājas saimniecībā mana ģimene nodarbojās ar piena lopkopību, turējām divpadsmit govis. Tāpēc biju ļoti izbrīnīts, ka meliorētās zemes platībās, kuras aizvadītajos gados aparām un kurās pļāvām sienu lopbarībai, piepeši atklātas aizsargājamu sugu dzīvotnes. Vēl lielāks absurds šķiet tas, ka lieguma viena mala man pienāk pie dzīvojamās mājas logiem! Tagad iznāk, ka tās aizsargājamās sugu dzīvotnes mīt arī mājas pagalmā...
Kad iebildu pret to Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), man atbildēja to pašu – pēc 2017. gadā veiktās bioloģiski vērtīgu zālāju un biotopu inventarizācijas manā īpašumā atklāts Eiropas Savienības nozīmes biotops – sugām bagātas ganības un ganītas pļavas."