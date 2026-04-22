Starptautiskā izstāde Boloņā ir bērnu un jauniešu literatūras gada lielākais notikums, kas ik gadu pulcē autorus, ilustratorus un izdevējus no visas pasaules. Šogad liela nozīme bija grāmatu mākslai un cilvēka radītajām grāmatām, tulkojumiem un ilustrācijām kā pretspēkam mākslīgā intelekta radītajiem produktiem. Latviešu grāmatniecības jomas pārstāvji aktīvi piedalījās diskusijās, kā arī guva vairākas nozīmīgas nominācijas un atzinību, iekļūstot ievērojamāko grāmatu sarakstos.
No 13. līdz 16. aprīlim Boloņā (Itālijas ziemeļos) norisinājās bērnu grāmatu tirgus, kur tiek pirktas un pārdotas grāmatu tiesības, izstādīti gada labākie bērnu literatūras darbi, apbalvoti autori un ilustratori, kā arī notiek dažādas diskusijas par nozares aktualitātēm. Padziļināti izstādes norisē šogad iesaistījās izdevniecības "Liels un mazs" vadītāja Alīse Nīgale, kura bija viena no pieciem prestižās Starptautiskās Boloņas grāmatu tirgus ilustratoru izstādes atlases žūrijas locekļiem, – šo ilustratoru darbi atrodas grāmatu tirgū goda vietā un iezīmē arī visā nozarē vadošās tēmas.
Savukārt starp labākajām Boloņas tirgus balvai "BolognaRagazzi Award" nominētajām grāmatām pārsteidzošāko darbu sarakstā "The BRAW Amazing Bookshelf" iekļautas arī divas latviešu grāmatas: autores un ilustratores Daces Krēsliņas "Spīdošās gaismas tracis" no sērijas "Aizvēstures pilsētas detektīvi" ("Zvaigzne ABC") un mākslinieces Ūnas Laukmanes tekstililustrāciju tehnikā ilustrētā grāmata pašiem mazākajiem "čuči, čuči" ("Liels un mazs"). Tāpat šajā sarakstā no vairāk nekā 4000 nominētajām grāmatām iekļauta arī latviešu mākslinieces Elīnas Brasliņas ilustrētā grāmata "Le pouvoir, c’est moi!" ("Es esmu vara"), kas tapusi sadarbībā ar šveiciešu autori Karolīnu Stevanu.
Starp sešiem Hansa Kristiana Andersena balvai nominētajiem ilustratoriem bija latviešu māksliniece, daudzu iemīļotu bērnu grāmatu ilustrāciju autore Gundega Muzikante, par kuras darbiem jau ieinteresējušies dažādi ārzemju izdevēji. Savukārt Astridas Lindgrēnes piemiņas balvai bija nominētas latviešu rakstnieces Inese Zandere un Luīze Pastore un mākslinieki Gundega Muzikante un Aleksejs Naumovs.
Tikpat nozīmīgas izstādē vienmēr ir diskusijas un semināri. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra Nozares informācijas speciāliste, dzejniece un tulkotāja Emija Emīlija Grigorjeva uzstājās seminārā "Kāpēc zēni atpaliek lasīšanā (un ko ar to iesākt)", daloties Latvijas pieredzē. Viņa norādīja, ka liela daļa no vispopulārākajām grāmatām paredzētas tieši zēniem, tāpēc varbūt šķietamais lasītāju kūtrums slēpjas kur citur.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova stāsta, ka gan šajā, gan citos izstādes pasākumos pētnieki no dažādām valstīm dalījās padziļinātos pētījumos, atklājot, ka, piemēram, ļoti lielā daļā mājsaimniecību mājās ir tikai aptuveni divdesmit grāmatu. Silvija Tretjakova uzsver: "Tas ir signāls visai grāmatizdevēju un autoru saimei. Boloņā mēs redzam grāmatu un ilustrāciju pārbagātību, kas ar katru gadu kļūst arvien daudzveidīgāka un krāšņāka. Ar luminiscējošām krāsām, ar iespiedumiem, reljefiem, lodziņiem, ar dobumiem un dažādiem citiem brīnumiem. Taču ekspertu diskusijās paliek secinājums, ka lasīšanai jāpievērš daudz lielāka uzmanība. Zēni skatās uz piemēru – ja vīrieši viņiem apkārt nelasa, tad tā neskaitās īsti nopietna nodarbošanās. Otrs secinājums – mums jādara tiešām daudz vairāk, un šajā jomā jāsadarbojas kultūras, izglītības un labklājības organizācijām." Tāpat izstādē norisinājās Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes (IBBY) nacionālo sekciju tikšanās, kur liela uzmanība pievērsta mākslīgā intelekta ietekmei uz grāmatniecību un, piemēram, tam, ka grāmatās bieži netiek norādīts MI lietojums.
Latviju izstādē pārstāvēja astoņas izdevniecības – "Liels un mazs", "Zvaigzne ABC", "Jāņa Rozes apgāds", "Latvijas Mediji", "Pētergailis", "Baltais valis", "Aminori" un "Sapņu spalva", kā arī Jelgavas tipogrāfija un Latvijas Mākslas akadēmija. Par Latvijas stendu gādāja Latvijas literatūras eksporta platforma "Latvian Literature", kuras vadītāja Inga Bodnarjuka-Mrazauska stāsta: "Mums šorīt bija brīnišķīga saruna ar Zviedrijas mākslas padomes pārstāvi, kas mums prasīja viedokli par to, kā vairāk parādīt, izcelt ilustratorus. Viņi meklēja iedvesmu un dalījās pieredzē, ka viņi šogad bija nolēmuši fokusā likt jauniešu literatūru, kur patiesībā ir diezgan daudz teksta, un sapratuši, ka Boloņā tas ir nevietā, jo šeit cilvēki pārsvarā meklē bilžu grāmatas vai grāmatas, kur ilustrācija ir dominējoša. Bet citādi arī stendā skatoties, kā notiek darbs, man ir liels prieks, jo pandēmijas periods tomēr bija atstājis sekas. Prieks par mūsu pašmāju izdevējiem. Protams, liels paldies joprojām Kultūrkapitāla fondam, kas finansē radošos braucienus. Un arī sadarbība ar Mākslas akadēmiju – ka studenti arī paši ir šeit, tā klātesamība –, manuprāt, ļoti bieži nostrādā abos virzienos. Jo vairāk šeit esam, jo tālāk Latvijas vārdu nesam."
