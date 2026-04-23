Nedēļas nogalē – 25. un 26. aprīlī – koncertzālē "Cēsis" skanēs komponista Pētera Vaska mūzikas festivāls, kas kļuvis par nozīmīgu notikumu Latvijas mūzikas dzīvē.
Šis ir īpašs gads – Pēteris Vasks ir nosvinējis 80. jubileju, un, kā atzīst cēsnieki, komponista mūzika Cēsīs vienmēr ir bijusi vairāk nekā koncerti – tā ir klātbūtne, saruna un kopīgs piedzīvojums izcilā mūzikā.
Festivāls sāksies sestdien, 25. aprīlī, ar ievērojamu notikumu – Pētera Vaska jaundarba "Pateicības dziedājums" pasaules pirmatskaņojumu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra interpretācijā ar Andri Pogu pie diriģenta pults. Izskanēs arī "Koncerts obojai un orķestrim" – skaņdarbs, kas kopš pirmatskaņojuma 2018. gadā kļuvis par vienu no spilgtākajiem Vaska opusiem. To atkal cels gaismā viens no pasaules izcilākajiem obojistiem Albrehts Meijers, bet vakaru noslēgs Johannesa Brāmsa Ceturtā simfonija.
Par jaundarbu pats Pēteris Vasks saka: "Šogad notiks divi pirmatskaņojumi. Pirmais ir "Pateicības dziedājums" stīgu orķestrim. Tā ir mana pateicība Radītājam un visiem maniem draugiem, ar kuriem esam kalpojuši mūzikai. Šim darbam ir četri pasūtītāji – Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Japānas raidsabiedrības NHK simfoniskais orķestris, Austrālijas kamerorķestris un Minhenes kamerorķestris. Pasaules pirmatskaņojums notiks tieši koncertzālē "Cēsis" 25. aprīlī. Mēnesi vēlāk šis opuss būs dzirdams Tokijā."
Festivāla otrā diena, svētdiena, 26. aprīlis, būs veltīta Vaska garīgajai mūzikai. Uz skatuves satiksies Valsts akadēmiskais koris "Latvija" un pasaulē augstu novērtētā ērģelniece Iveta Apkalna. Koncertā izskanēs Pētera Vaska mūzika korim un ērģelēm, arī "Laudate Dominum" un "Dona nobis pacem", kā arī viņa garīgo līdzgaitnieku – Johana Sebastiāna Baha, Ferenca Lista – un citu komponistu darbi.
