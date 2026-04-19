ASV prokuratūra izvirzījusi apsūdzības 16 gadus vecam jaunietim par seksuālu vardarbību pret savu 18 gadus veco pusmāsu Annu Kepneri un viņas slepkavību. Noziegums notika uz kruīza kuģa 2025. gada novembrī, ziņo ārvalstu mediji.
Saskaņā ar Tieslietu departamenta sniegto informāciju noziegums noticis uz kruīza kuģa "Carnival Horizon", kas atradās starptautiskajos ūdeņos ceļā uz Maiami. Jaunietis sākotnēji tika apsūdzēts kā nepilngadīgais. Viņam tika izvirzītas apsūdzības par pirmās pakāpes slepkavību (iepriekš plānota, tīša slepkavība) un pastiprinošos apstākļos izdarītu seksuālu vardarbību. Lieta tomēr tiks skatīta kā pret pilngadīgu personu.
Annai Kepnerei, kura mācījās vidusskolā Floridā, nāves cēlonis tika noteikts kā mehāniska asfiksija (nosmakšana ārējas fiziskas iedarbības rezultātā). Viņas ķermenis tika atrasts paslēpts zem gultas kajītē, kurā viņa uzturējās kopā ar citiem jauniešiem, tostarp apsūdzēto.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka abi jaunieši kruīzā atradās kopā ar ģimenes locekļiem, tostarp vecākiem un vecvecākiem. Radinieki iepriekš norādījuši, ka ģimenes attiecības bijušas labas un nekas neliecinājis par iespējamu konfliktu.
"Mēs uzticamies tiesu sistēmai, lai tā rūpīgi un godīgi noskaidrotu patiesību," norādījis bojāgājušās tēvs. "Mēs esam satraukti, ka, neskatoties uz apsūdzību nopietnību, viņš nav apcietināts. Situācija ir ļoti sāpīga un sarežģīta visai ģimenei." Ja jaunietis tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt mūža ieslodzījums.
Lieta sākotnēji tika izmeklēta slēgtā procesā nepilngadīgā statusa dēļ, taču tiesa vēlāk nolēma dokumentus atslepenot un turpināt procesu kā pieaugušā lietu.
