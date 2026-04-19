Iestudēt izrādi caur sevi. Sarunājās ar režisori Paulu Pļavnieci

Svētdien, 18. aprīlī, Liepājas teātrī gaidāma pirmizrāde pieaugšanas drāmai "Deju nācija". Tās autore Klēra Barona par šo lugu 2019. gadā bija nominēta prestižajai Pulicera balvai, bet Paula Pļavniece ir viena no iejūtīgākajām bērnu, jauniešu un arī pieaugušo izrāžu režisorēm.
Iestudējums vēsta par 11 līdz 13 gadus vecām meitenēm, kuras ir deju grupas dejotājas. "Viņas vada ambīcijas, draudzība un kaislība. Viņas gatavojas iekarot pasauli – vai, vienkāršāk runājot, uzvarēt reģionālajās sacensībās, lai iegūtu iespēju startēt valsts līmenī. Katra kustība, katrs solis, katrs pietupiens attālina meitenes no bērnības un pietuvina savas identitātes atklāšanai. Kāda ir uzvaras cena? Un ko viņas ir gatavas ziedot, lai kļūtu labākās?" tā par jauno izrādi raksta teātris.
Par teātri, pieaugšanu un iespējamajiem stikla griestiem "Kultūrzīmes" sarunājās ar režisori Paulu Pļavnieci.
Iestudējumos uzrunājat gan bērnus, gan pieaugušos vai tagad Liepājā – pusaudžus.
P. Pļavniece: Patiesībā oriģinālā luga domāta pieaugušo auditorijai, un arī mēs aicinām skatīties vairāk nekā 14 gadus vecos skatītājus, tātad vecākus jauniešus, nevis pašus mazākos pusaudzīšus. Tiesa, galvenā mērķauditorija ir pieaugušie, kas caur izrādi, iespējams, varētu atskatīties savā pusaudzībā un arī uz saviem bērniem.
Vai jums pašai sevi viegli iztēloties pusaudžu vecumā?
Mums visiem tas pat ir kā darba uzdevums, zināmā mērā bez savām atmiņām pie šā materiāla strādāt nemaz nevarētu. Īpaši būtisks ceļojums atpakaļ savā stāstā ir iestudējuma aktrisēm: kādas bijām savos pusaudžu gados un pubertātē. Interesanti, ka tas laiks bijis tik trauksmains, ka ļoti daudz no tā zemapziņa liekas noglabājusi tik drošā vietā, ka mazliet pat jāpiepūlas, lai to atsauktu atmiņā.
Šo pēdējo desmit gadu laikā, pat ar katru gadu ārkārtīgi mainās lielā un arī bērnu pasaule.
Tiesa, mainās, bet paliek tās izmaiņas, kas notiek mūsu ķermeņos, pubertāti jau neviens nav atcēlis. Arī – tai līdzi nākošo apjukumu par savu vietu šajā pasaulē un ko man iesākt ar savu dzīvi tālāk. Skaidrs, nākuši klāt visvisādi sociālie mediji un dažādās tendences, un arī karš. Tomēr – neatkarīgi no laikmeta, kurā mēs dzīvojam, pusaudža apjukums ir visiem vienojošs. Un tie mēs, kas bijām pusaudži deviņdesmitajos un divtūkstošajos gados, varam atskatīties pagātnē, redzot, kā tas ir tagad, kad brīvā pasaule, kā mēdz sacīt, jau rūc ar pilnu jaudu.
Mūsdienās bieži savas emocijas mēdz atklāt publiski, agrāk bija pieņemts visu paturēt sevī. Kā ir vieglāk?
Dažus no šiem slāņiem skatītāji varēs ieraudzīt arī izrādē. Kādas var būt sekas, ja mēs lietas neatklājam? Runājam arī par jaunu cilvēku attiecībām ar vecākiem un it īpaši par meiteņu attiecībām ar vecākiem. Paaudžu starpā veidojusies zināma stigma, diezgan jau maz dalāmies ar vecākiem par to, kas ar mums notiek un kā tas ietekmē tālāko. Izrādes meitenēm deju grupa bieži vien ir drošāka vide nekā mājās. Pēc bērnu psiholoģijas zinām, ka ir vecums, kurā pusaudžiem ļoti svarīgi ir draugi, varbūt brīžam pat svarīgāki nekā vecāki. Mazliet ielūkojoties lugas kontekstā, kur meitenes ir brīvākas par brīvu, dažbrīd no viņām nāk vistrakākās lietas. Mēs varam tikai domāt un izdarīt spekulācijas, kas ar šiem cilvēkiem notiks pēc tam, kad viņi paaugsies un pieaugs.
Jūsu iestudējumi viens pēc otra atklāj sociāli sarežģītus jautājumus. Kāda varētu būt šo teātra stāstu ietekme sabiedrībā?
Galvenais jau ir tas, vai tie raisa pārdomas vai iesāk domāšanas procesu; patiesībā ir ļoti daudz, ja tie kaut ko iekustina vai arī dažreiz aizkustina. Katrs skatītājs, ejot mājās, šo procesu attīsta vai apslāpē.
Protams, noteikti jāapzinās, ka tie cilvēki, kas nāk uz teātri, ir vien sabiedrības daļa. Ļoti daudzi neapmeklē kultūras notikumus, tomēr jebkurā mākslā jau atspoguļojas notikumi pasaulē. Un arī tā ir ietekme. Mākslas izstrādājums vai mākslinieks bez konteksta šodienas pasaulē ir pavisam neiespējama parādība.