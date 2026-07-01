Nosaukti "Spēlmaņu nakts" 2025./2026. gada sezonas balvu nominanti 17 kategorijās, kurus no 2025. gada 1. augusta līdz 2026. gada 15. jūnijam skatījās un vērtēja žūrija deviņu nozares profesionāļu sastāvā.
Ar 19 nominācijām žūrijas vērtējuma līderis ir Latvijas Nacionālais teātris, kuram pēdas min Dailes teātris ar 18 nominācijām. Gan Liepājas, gan Valmieras teātris katrs ieguvis 14 nominācijas, savukārt Jaunais Rīgas teātris sākotnēji bija ticis pie sešām nominācijām.
Kopumā izvērtēti 108 profesionālā teātra jauniestudējumi.
Žūrijā strādāja Atis Rozentāls, žūrijas priekšsēdētājs, teātra kritiķis, laikraksta "Diena" žurnālists; Ingrīda Vilkārse, žūrijas priekšsēdētāja vietniece, teātra kritiķe un zinātniece; Zane Radzobe, teātra kritiķe un zinātniece, Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes docente un Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslas institūta pētniece; Jānis Siliņš, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, Eduarda Smiļģa Teātra muzeja vadītājs un teātra vēsturnieks; Kitija Balcare, teātra kritiķe, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece; Ilze Kļaviņa, teātra kritiķe un teātra pētniece; Sandra Krastiņa, māksliniece; Uģis Segliņš, psihodrāmas speciālists; Armands Znotiņš, mūzikas kritiķis.
Latvijas Teātra darbinieku savienība informē, ka "Spēlmaņu nakts" ceremonija jau 33. reizi notiks 23. novembrī.
26. jūnijā "Spēlmaņu nakts" žūrija informēja, ka aizvadītās sezonas "Spēlmaņu nakts" nominācijas sēde notika 16. jūnijā, nomināciju saraksts publiskots 18. jūnijā. Tobrīd žūrija nebija informēta, ka 18. jūnijā Maskavā, A. Čehova Maskavas Dailes teātrī ieplānota tikšanās ar režisoru Ādolfu Šapiro, kas šajā datumā arī notikusi. "Spēlmaņu nakts" žūrija uzsver, ka, Krievijai turpinot pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, uzskata par neiespējamu publisku atzinību māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā. Žūrija nolēma svītrot no nominantu saraksta Ādolfu Šapiro kategorijā "Gada režisors" un izrādi "Dons Kihots" kategorijā "Gada lielās formas izrāde". Lēmuma pieņemšanā nepiedalījās žūrijas komisijas locekle Ingrīda Vilkārse.
Pēc "Spēlmaņu nakts" žūrijas paziņojuma Jaunā Rīgas teātra aktieris Gundars Āboliņš ar paziņojumu "Facebook" atteicās no šā gada "Spēlmaņu nakts" nominācijas "Gada aktieris" par darbu izrādē "Dons Kihots". Viņš lūdz "Spēlmaņu nakts" žūriju izņemt sevi no oficiālā nominantu saraksta motivējot, ka "šis žūrijas komisijas lēmums ir "neprofesionāls, gļēvs un politiski motivēts". Sevi no nominantu saraksta lūdzis izslēgt arī scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kurš bija izvirzīts nominācijā "Gada scenogrāfs" par darbu izrādē "Dons Kihots".
Uzziņa
"Spēlmaņu nakts 2025–2026" nominanti
Gada lielās formas izrāde
- "Freimanis" (Liepājas teātris, režisors Mārtiņš Kalita).
- "Mēdeja" (Valmieras teātris, režisors Reinis Suhanovs).
- "Orākuls" (Dailes teātris, režisors Lukašs Tvarkovskis).
- "Pirmavots" (Dailes teātris, režisors Viesturs Kairišs).
Gada mazās formas izrāde
- "Atbalss Aija" (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Regnārs Vaivars).
- "Ods" (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Matīss Budovskis).
- "Parasta pirmdiena" (Liepājas teātris, režisors Valters Sīlis).
- "Šaubas" (Valmieras teātris, režisors Toms Treinis).
- "Vecajo kults" ("Dirty Deal Teatro", autores Iveta Pole, Katrīna Neiburga).
Gada izrāde bērniem un/ vai jauniešiem
- "Bastardi" (Latvijas Nacionālais teātris, režisors Matīss Kaža).
- "Deju nācija" (Liepājas teātris, režisore Paula Pļavniece).
- "Mazais cilvēks" (Valmieras teātris, režisors Toms Treinis).
- "Oskars un lietas" (Latvijas Leļļu teātris, režisore Paula Pļavniece).
- "Pasaulē lielākais spēks" (Liepājas teātris, režisore Kristīne Brīniņa).
Gada režisors
- Viesturs Kairišs ("Pirmavots", Dailes teātris).
- Mārtiņš Kalita ("Freimanis", Liepājas teātris).
- Valters Sīlis ("Parasta pirmdiena", Liepājas teātris).
- Regnārs Vaivars ("Atbalss Aija", Latvijas Nacionālais teātris).
Gada jaundarbs dramaturģijā vai izrādes scenārijs, teātra teksts
- "Bolderāja", autore Justīne Kļava (Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris).
- "Ods", autors Andris Kalnozols (Latvijas Nacionālais teātris).
- "Orākuls", autore Anka Herbuta (Dailes teātris).
- "Parasta pirmdiena", autori Sandis Pēcis, Anete Rimkus, Edgars Ozoliņš, Laura Jeruma, Kārlis Ērglis, Karīna Tatarinova (Liepājas teātris).
- "Rīkojums Nr. 2", autors Matīss Gricmanis (Dailes teātris).
Gada aktrise
- Agnese Jēkabsone (Liene Raudupiete izrādē "Trīs bēres un divas kāzas", Liepājas teātris).
- Ilze Ķuzule-Skrastiņa (Dominika Frankona izrādē "Pirmavots", Dailes teātris).
- Jūlija Ļaha (Hekube izrādē "Hekube", Daugavpils teātris).
- Māra Mennika (Māsa Aloīzija Bovjēra izrādē "Šaubas", Valmieras teātris).
- Laura Siliņa (Aija izrādē "Atbalss Aija", Latvijas Nacionālais teātris).
Gada aktieris
- Ģirts Krūmiņš (Roalds Dāls izrādē "Milzis", Dailes teātris).
- Mārtiņš Meiers (Alans Tjūrings izrādē "Orākuls", Dailes teātris).
- Kārlis Reijers (Aksels izrādē "Ods", Latvijas Nacionālais teātris).
- Valts Skuja (Freimanis izrādē "Freimanis", Liepājas teātris).
Gada aktrise otrā plāna lomā
- Jana Herbsta (Ilze Viņķele izrādē "Rīkojums Nr. 2", Dailes teātris).
- Lāsma Kugrēna (lomas izrādē "Egles stāsti", Latvijas Nacionālais teātris).
- Ieva Puķe (Millera kundze izrādē "Šaubas", Valmieras teātris).
- Elīna Vāne (Tomuļu māte izrādē "Skroderdienas Silmačos", Valmieras teātris).
- Madara Viļčuka (Pirmavots izrādē "Pirmavots", Dailes teātris).
Gada aktieris otrā plāna lomā
- Romāns Bargais (Juris izrādē "Atbalss Aija", Latvijas Nacionālais teātris).
- Rolands Beķeris (Ingars Gudermanis, Guntars Račs (Boss), Ināra Freimane izrādē "Freimanis", Liepājas teātris).
- Raimonds Celms (Ģirts izrādē "Ods", Latvijas Nacionālais teātris).
- Kaspars Dumburs (Robis izrādē "Rīkojums Nr. 2", Dailes teātris).
- Lauris Dzelzītis (Aivars Lembergs izrādē "Rīkojums Nr. 2", Dailes teātris).
Gada jaunais skatuves mākslinieks
- Gusts Ābele (režija izrādē "Klusums un troksnis", Latvijas Nacionālais teātris).
- Tomass Ralfs Ābolkalns (Džei Dī izrādē "Telma un Luīze", Valmieras teātris).
- Elīna Bartkeviča (Mērija izrādē "Konemāras galvaskauss", Rēzeknes teātris "Joriks" sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju).
- Agate Marija Bukša (Īva Heringtone izrādē "Viss par Ievu", Latvijas Nacionālais teātris).
- Tatjana Gurēviča (Marianna izrādē "Zvaigznāji", Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris).
- Adriāns Toms Kulpe (scenogrāfija izrādē "Bolderāja", Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris).
- Matīss Kučinskis (Niks Pērle izrādē "Bastardi", Latvijas Nacionālais teātris).
- Elizabete Milta (Laura Vingfilda izrādē "Stikla zvērnīca", Valmieras teātris).
Gada scenogrāfs*
- Reinis Dzudzilo ("Pirmavots", Dailes teātris).
- Kristaps Kramiņš ("Mazais cilvēks", Valmieras teātris).
- Monika Korpa ("Mēdeja", Valmieras teātris).
- Valters Kristbergs ("Atbalss Aija", Latvijas Nacionālais teātris).
Gada jaundarbs mūzikā vai muzikālais noformējums
- Ēriks Ešenvalds ("Indulis un Ārija", Latvijas Nacionālais teātris).
- Edgars Mākens ("Ods", Latvijas Nacionālais teātris).
- Jēkabs Nīmanis ("Mēdeja", Valmieras teātris).
- Jānis Šipkēvics (Shipsea) ("Sēnes", Latvijas Leļļu teātris).
- Juris Vaivods ("Pirmavots", Dailes teātris).
Gada gaismu mākslinieks
- Niks Cipruss ("Ods", Latvijas Nacionālais teātris).
- Niks Cipruss ("Pirmavots", Dailes teātris).
- Mārtiņš Feldmanis ("Trīs bēres un divas kāzas", Liepājas teātris).
- Oskars Pauliņš ("Mēdeja", Valmieras teātris).
- Lienīte Slišāne ("Atbalss Aija", Latvijas Nacionālais teātris).
Gada kostīmu mākslinieks
- Madara Botmane ("Atbalss Aija", Latvijas Nacionālais teātris).
- Pamela Butāne ("Sēnes", Latvijas Leļļu teātris).
- Jana Čivžele ("Docentes", Jaunais Rīgas teātris).
- Monika Korpa ("Mēdeja", Valmieras teātris).
- Fjodors Podgornijs ("Bohēma", Latvijas Nacionālā opera un balets).
Gada videomākslinieks
- Jakubs Lehs ("Orākuls", Dailes teātris).
- Jakubs Lehs ("Sapņu novele", Dailes teātris).
- Valters Vuciņš ("Freimanis", Liepājas teātris).
- Zane Zelmene ("Dalī auss", Latvijas Kultūras akadēmija).
- Toms Zeļģis ("Indrāni", Jaunais Rīgas teātris).
Gada horeogrāfs vai kustību mākslinieks
- Kristīne Brīniņa ("Deju nācija", Liepājas teātris).
- Kristīne Brīniņa ("Kas var būt labāks par šo?", Liepājas teātris).
- Rūdolfs Gediņš ("Sēri krāca ūdens viļņi", teātra trupa "Kvadrifrons").
- Linda Mīļā ("Mazais cilvēks", Valmieras teātris).
- Jiri Naels ("Pirmavots", Dailes teātris).
Gada baleta mākslinieks (horeogrāfs vai izpildītājs)**
- Jūlija Brauere (Esmeralda baleta izrādē "Esmeralda", Latvijas Nacionālā opera un balets).
- Amirs Dodarhodžajevs (Bazils baleta izrādē "Dons Kihots", Latvijas Nacionālā opera un balets).
- Emma Lagūna (Diāna – Pas de deux (Diāna un Akteons) baleta izrādē "Esmeralda", Latvijas Nacionālā opera un balets).
- Paula Lieldidža-Kolbina (Rozita baleta izrādē "Dons Kihots", Latvijas Nacionālā opera un balets).
- Alisa Tomkoviča (Dusmīgā baleta izrādē "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam). Kaktusi", Latvijas Nacionālā opera un balets).
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* Žūrijas locekle Ingrīda Vilkārse nepiedalījās balsojumā un lēmuma pieņemšanā kategorijā "Gada scenogrāfs".
**Nominantus kategorijā izvirza Latvijas Profesionālā baleta asociācija.
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