Sestdien, 4. jūlijā, plkst. 18 kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" spēlēs īpašā koncertā Naukšēnu Kultūras namā – vietā, kur pirms 20 gadiem norisinājās pati pirmā tā uzstāšanās.
Programmā izskanēs "Sinfonietta Rīga" dzīvē nozīmīgākās partitūras, ļaujot ar lepnumu atskatīties uz paveikto un apņēmīgi lūkoties nākotnē. Koncerts veltīts "Sinfonietta Rīga" bijušajam mākslinieciskajam vadītājam, orķestra Goda diriģentam Normundam Šnē.
"Sinfonietta Rīga" uzsver, ka pēc piektdaļgadsimta uzdrošināšanās, muzikāla azarta, robežu izvaicāšanas, rūpīgas senlaiku mūzikas izzināšanas un mūsdienu partitūru jaunatklāšanas ir noslēgts grandiozs vēstures posms skaņu vizionāra Normunda Šnē vadībā. Taču skumjas atvadas šoreiz izpaliek. Koncerta programmu izraudzījušies paši orķestra mūziķi, pārlapojot tā dzīvē nozīmīgākās partitūras, un daži no viņiem – "Sinfonietta Rīga" pirmā oboja Pēteris Endzelis, otrā oboja Māris Kuģis un altu grupas koncertmeistars Artūrs Gailis – arī iejutīsies diriģentu un atskaņojuma vadītāju ampluā.
Programmas senākie opusi pārstāvēs baroka un klasicisma mūzikas daiļskanīgo tradīciju. Johana Sebastiāna Baha Koncerts obojai un vijolei reminorā ļaus parādīt īstenu baroka spožāko instrumentu divsarunu un ar tā itāliskajiem ornamentiem sveicinās vienu no Baha lielākajiem daiļrades avotiem, Antonio Vivaldi mūziku. Baha Koncertā obojai un vijolei solistu godā iejutīsies "Sinfonietta Rīga" otro vijoļu grupas koncertmeistare Agnese Kanniņa un pirmā oboja Pēteris Endzelis, kurš būs arī skaņdarba atskaņojuma vadītājs. Programmā – arī Vīnes klasicisma mantojums – Jozefa Haidna gandrīz divus gadsimtus aizmirstais Pirmais koncerts čellam un orķestrim, kur solista partiju pārraudzīs čelliste Guna Šnē, Volfganga Amadeja Mocarta uvertīra viņa 1786. gadā komponētajai komiskajai operai "Figaro kāzas" –, 20. gadsimta mūzikas atklājumi, kā arī pašmāju komponistu skaņdarbi – jaunu atskaņojumu pieredzēs Platona Buravicka "Demontāžas estētika", skanēs arī četri Andra Buiķa skaņdarbi no grupas "Lupa" un "Sinfonietta Rīga" skaņu ierakstu albuma "1982", kas turpina bruģēt ceļu Latvijas simfodžeza tradīcijai.
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