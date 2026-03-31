"Latvijas Avīzes" 27. marta numurā publikācijā "Kur mans autobuss?" aizsākām tematu – stāstījām par žurnālistu pieredzes braucienu ar autobusiem Gulbenes novadā, kā arī Autotransporta direkcijas valdes (ATD) priekšsēdētāja Jāņa Lapiņa skaidrojumu par sadarbību ar pašvaldībām.
Šajā numurā tematu turpinām – kāda ir aina ar reģionālo autobusu satiksmi dažādos novados, skaidro kolēģi no novadu laikrakstiem un uz jautājumiem atbild ATD vadība.
Laikraksta "Bauskas Dzīve" žurnālisti pērn viesojās vairākos novada nomaļajos ciemos, vietējiem jautājot arī par sabiedrisko transportu un iespējām nokļūt novada centrā. No visām apdzīvotajām vietām kaut reizi dienā autobuss uz Bausku brauc. Bet seniorus apgrūtina tas, ka, agrā rīta stundā nonākot pilsētā, līdz mājupbraukšanai ilgi jāgaida. Savukārt strādājošajiem pieskaņoties transporta grafikam ir sarežģīti. Bet, piemēram, Taurkalnē slikto ceļu dēļ cilvēki labāk dodas Aizkraukles virzienā, nevis uz novada centru Bausku.
Laikrakstam "Staburags" Sanita no Pļaviņām teikusi, ka sabiedrisko transportu izmanto daudzus gadus, braucot maršrutā Pļaviņas–Aizkraukle: "Var teikt, ka tā ir labi, bet autobusu kursēšanas laikus tomēr varētu pārskatīt. Cilvēki uz Aizkraukli var aizbraukt līdz pulksten 8 vai 10, bet ne ap pulksten 9, kad daļai sākas darba laiks vai sāk strādāt iestādes. Vairāk esmu pieradusi izmantot tālsatiksmes autobusus, jo biļete ir nedaudz lētāka un arī līdz galamērķim tie aizbrauc ātrāk nekā vietējie. Iespējams, tā dara arī citi, jo esmu braukusi vietējā reisā, kur no Kokneses līdz Pļaviņām esmu vienīgā pasažiere. Skumji, jo kopumā sabiedriskais transports šķiet ērts un pietiekami izdevīgs pārvietošanās veids."
"Alūksnes un Malienas Ziņas" raksta, ka ar sabiedriskā transporta maršrutiem nav apmierināti arī Alūksnes novada Jaunannā, kur nedēļas nogalē iedzīvotāji atstāti bez iespējas nokļūt uz Alūksni un no tās uz Jaunannu. Tie ir tikai daži piemēri, bet daudzviet situācijas līdzīgas.
Varbūt situācijās, ka visur nevar nodrošināt pietiekami labu autobusu satiksmi, var izlīdzēties ar mazākiem un lētākiem vieglajiem automobiļiem? ATD priekšsēdētājs J. Lapiņš: "Mēs šo projektu par automobili pēc pieprasījuma esam iesnieguši Satiksmes ministrijā. Vēl nav zināms par finansējumu. Kad tas būs, tad arī tiks lemts, kam šo funkciju deleģēt. Ir arī jau pilotprojekti. Direkcija to saredz tā, ka visā Latvijā izvietoti transporta līdzekļi, kurus varētu pasūtīt, piezvanot dispečeram vai ar mobilo lietotni, lai tie aizved līdz tuvākajai vietai, no kurienes kursē sabiedriskais transports. Šāda sistēma strādā, piemēram, Vācijā un Austrijā. Bet skaidrs, ka arī tas kaut ko maksās."
Pieturas pēc pieprasījuma
Pirms gada valdība pieņēma speciālus noteikumus par pieturām pēc pieprasījuma, proti, autobusa reisa aprakstā nav paredzēta apstāšanās kādā mazākā pieturā, bet, ja cilvēks stāv pieturā un māj ar roku, autobuss apstājas. Satiksmes ministrija toreiz skaidroja: "Latvijā reģionālo autobusu maršrutu tīklā kopumā ir aptuveni 16 500 pieturvietu, no kurām 9700 ir iekļautas kustības sarakstā, kurās pietur reģionālie autobusi. Bet ir virkne gadījumu, kad pasažieriem ir nepieciešams izkāpt vai iekāpt pieturvietās, kas nav iekļautas sarakstā." Tāpēc arī tika radīti speciāli noteikumi, lai šoferis drīkstētu apstāties (iespējams, daudzi cilvēcīgi šoferi jau to darīja tāpat, bez birokrātiskiem noteikumiem). Laikraksts "Brīvā Daugava" interesējies, kā darbojas šī sistēma Jēkabpils novadā. SIA "Tukuma auto" Jēkabpils un Preiļu filiāles galvenais dispečers A. Sokolovs skaidrojis: "Sistēma "Pietura pēc pieprasījuma" Jēkabpils novadā darbojas sekmīgi un uzlabo maršrutu efektivitāti. Sistēmas pamatā ir savstarpēja redzamība un komunikācija – pasažierim pieturā jābūt pamanāmam (tumsā jālieto atstarotājs), savukārt autobusā esošajiem laikus jāinformē vadītājs par vēlmi izkāpt. Lielākā daļa iedzīvotāju šo kārtību ir apguvuši, un tā palīdz nodrošināt operatīvāku satiksmi." Laikrakstam "Alūksnes un Malienas Ziņas" Apes iedzīvotāja Astra Binde stāstījusi, ka Apes pusē izmanto šo pieturu "pēc pieprasījuma". "Vēl nav bijusi tāda situācija, kad autobusa vadītājs neapstātos. Esmu lasījusi interneta vidē par dažādiem atgadījumiem, bet mūsu puses šoferi ir laipni un atsaucīgi. Ir gadījumi, kad kādu kundzīti izlaiž ceļa galā, kur pat nav pieturas. Lūk, tā ir šoferu cilvēcība, un tas ir svarīgi," šoferus uzslavē A. Binde.
Bet kā ar cilvēku vēlmi, lai viņus izlaiž no autobusa pavisam ārpus pieturas, tā teikt, piemājas ceļgalā? ATD vadītājs J. Lapiņš komentē īsi: "Ministru kabineta noteikumi nosaka izlaišanas un iekāpšanas kārtību pieturās. Turklāt jebkura apstāšanās ietekmē autobusa grafiku." Tātad nekādas apstāšanās ārpus pieturām. Arī AS "Talsu autotransports" Gulbenes dispečere Kristīne Vendlande saka: "Neļauju. Ceļu satiksmes noteikumi neatļauj. Arī Autotransporta direkcija aizliedz. Tikai pieturvietās noteikumi atļauj pasažieru uzņemšanu un izlaišanu.