Diāna Jance
"Tādas lielas laimes jau nav". Saruna ar Liepājas teātra aktieri Edgaru Ozoliņu

Diāna Jance / Latvijas Avīze
2026. gada 20. marts, 00:00
Edgars Ozoliņš: "Darbā esam vieni, mājās tomēr citi, bet kurā brīdī mēs esam paši?"
Foto: Ulrika Lanka-Pladere

Piektdien, 20. martā, Liepājas teātra mazajā zālē koncertzālē "Lielais dzintars" pirmizrāde gaidāma režisora Dmitrija Petrenko iestudētajai vācu mūsdienu dramaturga Mariusa fon Maienburga lugai "Neglītenis". Galveno – Lētes – lomu tēlos aktieris Edgars Ozoliņš, kurš līdzīgi savam varonim mēdz sev jautāt: "Kas es esmu un ko es šeit daru?". Kā vēsta teātris, iestudējums veidots kā satīriska un skumja komēdija par iedomātām sabiedrības normām, skaistumu, panākumiem, identitāti un tās zaudēšanu.

2012. gadā "Neglītenis" tika uzvests Kaņepes Kultūras centrā, bet 2019. gadā – Dailes teātrī. Oriģināldarbā stāsts vēsta par mākslīgā skaistuma ietekmi uz dzīvi. Kāds ir Liepājas teātra "Neglītenis", jūsu Lēte?

E. Ozoliņš: Mēs šajā lugā vairāk saskatām sevis meklējumus. Kas tad katrs esam patiesībā? Seja paliek neredzama, bet citiem skatāmas maskas, ko valkājam. Mēs tik ļoti uztraucamies, ko par mums domā vai nedomā citi, zināmā mērā vēlamies izpatikt. Savā ziņā sabiedrība pat spiež dažādās vietās un situācijās būt ar ļoti dažādām sejām vai maskām. Darbā esam vieni, mājās tomēr – citi, bet kurā brīdī esam mēs paši? To bieži vien grūti saprast un zināmā mērā pat nodalīt.

Šie ir mūžīgie jautājumi, kurus izjūtu arī savā vecumā. Aktieris Kaspars Gods reiz teica, ka cilvēkiem ir divas krīzes. Pirmā ir tad, kad visiem viss ir, bet man nav nekā. Otrā – man viss ir, bet kad tad es beidzot sākšu dzīvot? Divdesmit gadu vecumā šķiet, ka tev nekādu problēmu nav un nebūs, bet tad tās sarodas, turklāt lielu daļu problēmu sev uzkraujam paši. Tad rodas šie jautājumi: kas es esmu un ko es daru? Vismaz man pašam jaunā izrāde liekas diezgan aktuāla, šis ir gabals, kur ir par ko padomāt.

Katru dienu jau neredzi un nesaproti, kā pats mainies, un liekas, ka zināmā mērā visu laiku paliec tāds, kāds esi bijis jaunībā. Man, visam mūsu kursam, ir iespēja strādāt kopā ar studiju biedriem un caur viņiem ieskatīties sevī, vērtēt dzīvi no malas. Tiesa, tiekamies gandrīz katru dienu, bet varu saredzēt, kāds ir viņu gājums, kā kurš mainās, kā kurš izmanto savu pieredzi vai kā tā kādu sagrauj. Katrā ziņā man jāsaka paldies saviem studiju biedriem, jo viņi ir blakus, caur saviem kursabiedriem varu saprast un, iespējams, mēģināt izdarīt kādas labākas izvēles vai pat nekļūdīties.

Kā jūs atrodat savus varoņus, savus tēlus?

Katrs režisors strādā pilnīgi citādi, tāpēc dažreiz tēla izveidi nosaka režisoru uzstādījumi. Tādās reizēs režisors ir tas, kurš vairāk vada, bet citreiz viņš neko nesaka, tad tu pats kaut ko rādi mēģinājumos. Ja tādā brīdī režisors neko nesaka, acīmredzot – ir labi. Tas ir tieši tik vienkārši. Tomēr katrs iestudējums ir citāds, reizēm pats brīnies, ko tavs ķermenis dara vai ko tu vari izdarīt, bieži vien atliek paļauties uz instinktiem jeb kā manā vecumā – jau uz pieredzi. Tēlu veidošana ir diezgan smalks mehānisms – režisors kaut ko ir paredzējis un veidojis, tad skatītājs vēl kaut ko saredz, un tad esam pa vidu mēs, aktieri. Protams, teātris nav iespējams bez skatītājiem, tikai tad, kad sanāk publika, rodas īstās reakcijas, un izrāde pieslīpējas. Tiesa, ne jau globāli mainās, bet mēs tomēr jūtam zāli, līdz ar to izrāde var piedzimt tikai un vienīgi tad, kad ir skatītājs. Manuprāt, arī mūsu veidotie tēli tomēr piedzimst tikai tad, kad atnāk skatītājs.

Pirms sešiem gadiem intervijā mūsu avīzei teicāt: "Ja ir mērķis, tad arī uz to eju." Kādus mērķus jūs saskatāt teātrī tagad? Šo sešu gadu laikā pasaule ir mainījusies.

Ja atskatāmies vēsturē, nekad jau nav bijis labi. Savulaik dzejnieks Imants Ziedonis teica, ka tādas lielas laimes jau nav, ir tikai mazas laimītes. Jaunībā to grūti izprast, bet ar laiku saproti, ka tā ir patiesība. Izrādē, stāstā par prieka meklējumiem "1 000 000 labu lietu" ir skaists teksts par to, ka cilvēkiem, lai varētu dzīvot tagadnē, jāspēj iztēloties nākotni, kura ir labāka par pagātni, jo tā ir cerība. Bez cerības cilvēki nevarētu dzīvot.

Ar gadiem tiešām esmu sapratis, ka tādas lielas laimes jau nav. Tas tiešām ir neapstrīdams fakts.

Atgriežoties pie tā, kas notiek pasaulē – nekad nav bijis labi un nekad nebūs. Tāpat nāk tie kovidi un nāk arī kari, šis process laikam nekad nebeigsies. Mēs gan būvējam ilūzijas, cerot, ka kaut kad būs labi, bet nekad nebūs. Turklāt to nemaz nesaku pesimistiskā mākonī, bet tīri objektīvi. Tiesa – cerībai vienmēr ir jābūt. Vienlaikus, gaidot lielo laimi, palaižam garām mazās laimītes, tos sīkumiņus, un ir drusku skumīgi, ja to tik tiešām nesaproti. Arī man ir žēl sava laika, kuru esmu dzīvojis pirms tam – ilūzijā par to lielo laimi. Ir nākušas krīzes, kad saproti – principā tādas lielas laimes jau nav, tiešām nav. Nekad viss netiek atrisināts, un tu arī pieredzi, ka laime nav bagātībā, bagātie cilvēki tomēr nav laimīgi.

Pasaule ir tāda, kāda ir, un mēs esam tādi, kādi esam. Katrai valstij ir tāda valdība, kādi ir tās iedzīvotāji. Katrreiz, kad mēs lamājam valdību, vajag vienkārši paskatīties spogulī.

Jautājums bija par manis nospraustiem mērķiem. Mans mērķis šobrīd ir būt laimīgam par tām mazajām lietiņām. Spēt pieņemt to, ka tādas lielas laimes nav.

Kādas ir jūsu mazās laimītes?

Reizēm tās ir pat pavisam pilnīgi muļķīgas lietas, kuras vienkārši izbaudu. Atceros, kā lielajā ziemā kopā ar kolēģiem sniegā stūmām mašīnu un visi tik laimīgi smējāmies. Arī mēģinājumos daudz smejamies.

Protams, profesijā ir gandarījums izveidot tēlu, vērtīgu izrādi, kas, iespējams, saņem nomināciju, dabū balvu… Ir jauki, ja tevi novērtē, bet dzīve jau turpinās. Nevar palikt balvas sajūtā, to nemaz nav iespējams saglabāt, tā sajūta paliek vien atmiņās.

Ja ikdienā nevari salasīt tās mazās laimes druskas, tad tevi neglābs arī tā lielā laime, jo ar to var nepietikt. Ja māku lasīt tās drusciņas, tad zināmā mērā pamatstāvoklī būšu laimīgs, nevis iestrēdzis gaidīšanas režīmā.

Man laimi dod arī bērni un viņu panākumi, bet tās jau nav mazas laimītes, tās gandrīz ir tādas vidēji lielas laimītes.

Cenšos neiespringt par lietām, kuras nevaru ietekmēt, un nepārdzīvoju par vienkāršo faktu, ka daudzi cilvēki tiešām ir muļķi, tomēr vienlaikus ir diezgan skumji paskatīties, kas notiek pasaulē. Diemžēl problēmu nav tikai tur, kur nav cilvēku…

Pieminējāt kolēģu pleca sajūtu, vai jums sagādātu gandarījumu strādāt arī kādā citā teātrī?

Diezgan droši varu teikt, ka nevienā citā teātrī es noteikti nebūtu. Arī šeit esmu tikai tāpēc, ka uzņēma Klaipēdas kursu, citādi nebūtu arī aktieris. Mēs jau augām kā atsevišķā mucā, līdz ar to, protams, esam supertuvu. Tās ir nesaraujamas saites, esam spēcīgs kopums un perfekti cits citu saprotam jau no pusvārda.

Man nekad nav bijusi vēlme mācīties vai strādāt Rīgā. Man ļoti patīk Liepājas izmēri – izdari, ko tev vajag, un visur vari nokļūt laikus. Rīgā sēdi korķī un, braucot no vienas filmēšanas vietas uz otru, saproti, ka, lai tiktu no mājām uz darbu, cilvēki stundām ilgi pavada savu dzīvi, sēžot mašīnā. Tas ir vien skumji.

Pirms pāris gadiem daļa Liepājas teātra aktieru sacēlās pret pastāvošo kārtību. Kā jūtaties tagad?

Statistika par visiem teātriem rāda, ka pēc pandēmijas laika skatītāji atgriežas. Tas bijis lēns un pakāpenisks process. Jā, pie mums bija arī finansiāla krīze, taču es to nesaistu ar vadības maiņu, teātrī ierasts, ka visbiežāk ir pieci gadi uz augšu, tad pieci uz leju, tad atkal pieci uz augšu. Tā tas ierasts visos teātros, nav neviena teātra Latvijā, kurš veiksmes stāstus radītu nepārtraukti. Tiesa, cits jautājums: bieži biļetes vēl pērk inerces pēc. Tā tas tik tiešām ir – radām labākas izrādes, gadās sliktākas izrādes, bet, cik vien es strādāju teātrī, kā minimums ik pēc tiem pieciem gadiem mums ir nominētās vai pat apbalvotās izrādes. Līdzīga līkne ir arī Valmieras vai Nacionālajam teātrim, tiešām nezinu, vai šo piecu gadu statistikas līkni veidotu teātra vadība vien.

Kā aktieris veicu savu darbu, un nav mana problēma, ko kāds gaiteņos spriež. Esmu kvalificēts speciālists, kas veic darbu, kas man ir uzdots.

Uzziņa

Edgars Ozoliņš: dzīves koordinātas

  • Dzimis 1987. gada 26. februārī, Liepājas teātrī strādā kopš 2009. gada.
  • Absolvējis Klaipēdas Universitāti, precējies ar Agnesi Jēkabsoni-Ozoliņu.
  • Pēdējo gadu spilgtākās lomas Liepājas teātra izrādēs: Dainis "Baltijas teļā" (2025), Otto Franks "Annes Frankas dienasgrāmatā" (2024), viesnīcas īpašnieks "Rītausmā vakaros" (2024), dakteris Grīnbergs "Ziloņa dziesmā" (2024), Mihaels "Jasmīnā" (2023), cits Princis "Grimmos" (2022), Klaunu dieviņš "Pasaulē lielākais spēks" (2025), Jago "Šekspīrā" (2019), Vīrietis "Jaunajā līgavā" (2021), Vīrietis un Zevs "Grieķos" (2023) u. c.
  • Dažas kinolomas: Jūlijs Lācis ("Emīlija. Latvijas preses karaliene", 2021), Nils ("Kolektīvs", 2023), Mareks ("Maiņa", 2020) u. c.
  • Nominēts kā "Gada aktieris otrā plāna lomā" 2019./2020. un 2013./2014. gada sezonā.

