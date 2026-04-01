Lakata mežģīņu raksts ir ļoti smalks, kas pa spēkam ir pieredzējušai adītājai
Materiāli
- Smalka mohēras dzija
- Smalka efektdzija ar zeltītu pavedienu
- Atbilstoša izmēra adāmadatas
Darba gaita
Lakatu sāk adīt no apakšējā stūra. Uzmet trīs valdziņus un ada pēc zīmējuma, kur pāra kārtas ada labiski.
Kad sasniegts vēlamais lielums, valdziņus norauc.
Pēc tam atsevišķi ada sānu malu joslas (sk. atzīmētās joslas tehniskajā rakstā).
Kad joslas noadītas vajadzīgajā garumā, tās piešuj pie lakata malām un sašuj salaiduma vietu lakata apakšējā stūrī.
